花蓮強震 日本各航空取消往返沖繩國內線航班

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）花蓮今天上午發生強震後，日本各家航空公司取消飛往沖繩的國內線航班，包括全日本航空（ANA）、日本航空（JAL）、天馬航空以及樂桃航空，共計取消63架次，預估影響超過1萬1200名旅客。

「沖繩時報」報導，樂桃航空在日本時間中午12時30分宣布，因應台灣發生強震，取消3日往返沖繩縣那霸機場與石垣機場的14架次國內線航班，估計影響旅客2367人。從關西機場出發前往那霸機場，以及關西機場前往石垣機場的4架次航班，也在出發後返航。

全日空取消上午11時10分從沖繩縣那霸機場前往東京羽田機場的航班，以及飛往福岡機場等13架次航班，其中5架次出發後返航。

日航取消22架次國內線航班，影響4369名旅客。天馬航空取消14架次航班，影響1860人。

根據中央氣象署資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

日本氣象廳在花蓮地震後一度針對日本沖繩本島、宮古島及八重山地區發布「海嘯注意報」等，隨後在台北時間上午11時解除警報。

海嘯警報上午發出後，沖繩縣各地居民與觀光客被疏散到地勢較高的地方避難。

「每日新聞」報導，在那霸市中心地勢較高的一處公園，聚集從附近街道和幼兒園前來避難的約200位民眾。他們一邊從智慧型手機上收集訊息，一邊不安地向下方的街道張望。

一名57歲女性帶著2隻貓前來避難。她說：「聽到海嘯警報時，我連化妝都來不及，趕快逃到公寓的屋頂。但是看到很多人前來這處高地，我開始感到不安，也跟著來到公園。」

在位於沖繩縣本部町的沖繩美麗海水族館，海嘯警報發出時，館內所有觀光客的智慧型手機警報聲大作，一群韓國觀光客害怕地驚叫起來，隨後在工作人員引導下，前往附近地勢較高的地方避難。

山上的喇叭不斷發出巨大警告聲：「目前已經發布海嘯警報，請位處海岸附近的民眾趕緊逃離現場。」

根據日本氣象廳，在日本當地時間上午9時18分，與那國島觀測到30公分海嘯。上午10時50分，宮古島有30公分海嘯。石垣島則是在10時42分觀測到20公分海嘯。氣象廳在上午10時40分將海嘯警報改為海嘯注意報，並於中午12時（台北時間上午11時）解除。（編輯：馮昭）1130403