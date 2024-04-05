中美經貿溝通新機制 商貿工作組副部長會議舉行

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（中央社記者張淑伶上海5日電）中美商貿工作組第一次副部長級會議已在美國舉行。中國商務部副部長王受文表示，雙方就制裁中企、加強出口管制領域溝通等議題交流，並指中美經貿關係應該是兩國關係的穩定力量。

中國商務部官網今天發布，應美方邀請，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉哥（Marisa Lago）共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。

文章說，雙方圍繞落實中國國家主席習近平和美國總統拜登去年在舊金山會晤和近期通話達成的重要共識，就各自關心的商貿政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題進行了客觀理性、專業務實的溝通。

王受文表示，近期兩國元首通話，指示雙方工作團隊推進商務等領域磋商機制。中美經貿關係應該是兩國關係的穩定力量。中方願與美方共同努力，透過中美商貿工作組加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國企業展開貿易投資合作營造良好的環境。

王受文重點就美對中加徵301關稅和相關301調查申請、泛化國家安全、制裁中國企業、修訂貿易救濟調查規則、雙向投資限制、對中國企業不公平待遇等表達關切。

文章說，雙方同意，兩國商務部願與雙方企業保持密切溝通，就企業關注問題進行討論；共同支持雙方舉辦的貿易投資促進活動，包括進博會、投洽會、中國—加州經貿合作論壇，以及在清潔能源技術、婦女健康等領域的合作活動；加強就產業界關注的具體標準問題進行討論；探討加強貿易便利化合作；發揮出口管制訊息交流機制作用，加強出口管制領域的溝通交流。

第二次副部長級會議今年下半年將在中國舉行，拉哥將應邀率團赴中國，與中方共同主持會議。

文章說，王受文此行還與美國白宮國家經濟委員會、財政部、國土安全部、商務部對口官員會見會談，並與美工商界代表和智庫學者進行交流。

美中近期在經貿商務領域加強交流。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）4日抵達中國，正展開任內第二次訪中行程，預計會觸及美商企業待遇、中美雙方投資限制和兩國產業競爭等議題。（編輯：陳鎧妤）1130405