地方反對 日本防衛省擬放棄在宇流麻市建訓練場

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（中央社東京11日綜合外電報導）多名消息人士今天透露，日本防衛省計劃放棄在沖繩縣宇流麻市的一處高爾夫球場舊址興建陸上自衛隊的訓練場，原因是當地反彈聲浪不斷且可能無法徵收土地。

綜合共同社中文網、日本放送協會（NHK）等媒體報導，日本急於加強西南地區的國防，計劃2026年度將防守西南群島的陸上自衛隊第15旅團升格為師團。

防衛省為了因應人員增加的需求，計劃在一座高爾夫球場舊址建立訓練場，並已經將徵收高爾夫球場舊址的費用編列進2024年度預算。

不過由於這座高爾夫球場舊址鄰近住宅區等原因，防衛省2月在與宇流麻市召開居民說明會時，當地居民紛紛擔憂「生活環境受威脅」，大力反對。

除了民間之外，沖繩縣知事玉城鄧尼、宇流麻市長中村正人，以及執政黨自民黨沖繩縣支部聯合會也要求撤銷這項計畫。

隨著反對聲音不斷，首相岸田文雄3月27日在參議院備詢時對此表示，將重新評估土地的利用方式。

防衛省以難以取得地方的理解與可能無法取得土地為由，計劃放棄在這座高爾夫球場舊址蓋新的訓練場。據了解，防衛省今天已經告知宇流麻市方面這個消息。

不過，防衛大臣木原稔4月9日指出，無法徵收高爾夫球場舊址不影響訓練的必要性，表示「必須在沖繩本島的某處準備訓練場」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130411