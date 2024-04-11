4家中企協助共軍取得AI晶片 美列入出口黑名單

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國商務部官員今天表示，美國將4家中國公司列入出口黑名單，原因是這些公司試圖為中國軍方取得人工智慧（AI）晶片。

路透社報導，美國商務部今天公布，有11家公司新增至實體清單，包括聯眾集群、西安麗科創新、安懷信及思騰合力這4家中國公司。

若遭列入實體清單，則供應商要向這些公司輸出貨品和技術，必須先申請許可證，且很可能被拒絕。

根據美國聯邦公報刊登的資訊，新增至商務部實體清單的公司當中，有4家中國實體是因為正在或試圖取得美國產品來協助中國軍隊現代化。此外未提供更多細節。

稍晚在美國聯邦參議院新興威脅與支出監督小組委員會（Emerging Threats and Spending Oversight Subcommittee）舉辦的一場關於加強出口管制執法的聽證會上，美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）出口執法官員克蘭德（Kevin Kurland）透露，上述4家中企「涉及提供AI晶片給中國的軍事現代化計畫」及軍事情報界使用者。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上表示，中方堅決反對美國濫用實體清單等出口管制工具來「遏制打壓」中國企業，敦促美方停止將貿易和科技問題政治化，並揚言採取必要措施維護中國企業合法權益。

新列入實體清單的公司當中，另有5家是因為協助製造和採購無人機，來供俄羅斯用於烏克蘭及供伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）用於攻擊航經紅海船隻。

其中包括2家中國公司，分別是江西新拓實業，被指透過採購、開發和擴散俄羅斯無人機來支持俄國軍方；以及深圳嘉思博科技，因為屬於伊朗一家飛行器公司的航太零件採購網一環，零件應用包括無人機。

其餘3家則為俄羅斯實體。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130411