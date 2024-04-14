安華召開特別會議 大馬外交部籲莫讓中東局勢惡化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）伊朗和以色列發生衝突，中東局勢升溫，馬來西亞外長穆罕默德哈山今天發聲明呼籲各方克制，不要使緊張局勢進一步惡化。首相安華（Anwar Ibrahim）也召開特別會議因應。

伊朗首次對以色列發動無人機和飛彈攻擊，中東緊張局勢加劇，埃航、澳航等多家航空改道遠離伊朗領空。

穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）今天發表聲明指出，任何進一步的挑釁或報復行動，都有可能引發毀滅性的區域衝突，這不利於中東地區，也不利於巴勒斯坦。

他並提醒，國際社會莫忽視巴勒斯坦人民的自由，以及巴勒斯坦人民擁有自己土地權利的目標。

穆罕默德哈山認為，以色列意圖分散國際社會的關注，藉以轉移其對巴勒斯坦的不人道與不合理作為。

穆罕默德哈山說，任何形式攻擊或防禦，如果失控將導致更多無辜生命死亡。大馬呼應聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）要求立即停火並結束敵對行為。

大馬外交部盼各方降低緊張局勢，創造立即解決衝突的必要環境，找到解決巴勒斯坦人民困境方案，而非擴大衝突。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，大馬媒體報導，安華於今天回應媒體詢問中東局勢時認為，以色列違反國際法，通常襲擊他國的一方遭到對方報復也是必然。大馬基於中東緊張局勢傍晚也召開特別會議，討論對國際和平與經濟發展帶來的影響。

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，主張巴勒斯坦有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，及巴勒斯坦人擁有返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：張芷瑄）1130414