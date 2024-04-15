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新加坡總理李顯龍5/15卸任 交棒副總理黃循財

2024/4/15 16:39（4/15 17:12 更新）
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新加坡總理李顯龍。（新加坡通訊及新聞部提供）
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（中央社新加坡15日綜合外電報導）新加坡總理辦公室15日正式宣布，總理李顯龍將於5月15日卸任，交棒給副總理兼財長黃循財，由他擔任新加坡第4任總理。

李顯龍卸任交棒給黃循財，將代表新加坡獨立建國後一直為李家天下的情況告一段落。

新加坡總理辦公室發布聲明指出，總理李顯龍將於5月15日卸任，並會正式建議總統任命副總理兼財長黃循財接任。黃循財獲得執政黨人民行動黨國會議員一致支持。

新任總理將於當地時間5月15日晚間8時在總統府宣誓就職。（譯者：陳亦偉）1130415

新加坡副總理黃循財。（新加坡通訊及新聞部提供）
新加坡副總理黃循財。（新加坡通訊及新聞部提供）

李顯龍小檔案

  • 生日：1952年2月10日
  • 政黨：人民行動黨
  • 學歷：英國劍橋大學修讀數學、哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士
  • 經歷：新加坡財政部長、金融管理局局長、副總理、貿易和工業部長、國防部第二部長、貿工部及國防部政務部長
  • 現職：新加坡總理、人民行動黨秘書長、國會議員

黃循財小檔案

  • 生日：1972年12月18日
  • 政黨：人民行動黨
  • 學歷：美國威斯康辛大學經濟學學士、密西根大學經濟學碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士
  • 經歷：新加坡COVID-19防疫小組共同負責人、教育部長、國家發展部長、文化、社區及青年部長、國防部兼教育部政務部長
  • 現職：新加坡副總理、財政部長、人民行動黨副秘書長、國會議員
#李顯龍
#黃循財
#新加坡
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