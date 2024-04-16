蘋果庫克訪河內 宣布加碼投資越南

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（中央社河內16日綜合外電報導）越南國營媒體引述美國科技巨擘蘋果公司（Apple）執行長庫克今天在河內表示，蘋果想要增加對越南投資。蘋果昨天已表示欲增加對越南供應商的支出。

路透社報導，越南早已是蘋果重要製造中心，據越南國營媒體報導，庫克（Tim Cook）是在會見總理范明正（Pham Minh Chinh）時作以上表示。

據報導，范明正在會中告訴庫克，越南將成立工作小組來協助蘋果進行投資。

蘋果昨天在官方網站發布聲明表示：「今天，蘋果宣布將增加對越南供應商的支出，同時在支持當地學校清潔用水的倡議方面也取得新進展。」

聲明提到，其支出已達到約400兆越南盾（約新台幣5150億元），創造約20萬個就業機會。

蘋果沒有回應就其支出發表更多評論的請求。

庫克昨天抵達河內進行為期2天訪問，期間他與供應商、學生、內容創作者和蘋果產品用戶會面。

根據蘋果供應商最新名單，該公司2022年在越南有25家供應商，與前一年數量持平，較2020年多出4家。

這些供應商包括富士康（Foxconn）、歌爾聲學（GoerTek）、立訊精密（Luxshare）、英特爾（Intel）、三星電子（Samsung Electronics）和仁寶（Compal）。

美中緊張之際，幾名業內消息人士表示，富士康等主要供應商也正在轉移或計劃遷至越南，還有一些企業準備將部分活動遷出中國。

由於相關計畫仍處於保密狀態，消息人士拒絕透露公司名稱。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130416