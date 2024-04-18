美參院聽證會 波音駁吹哨人指控稱787機型安全

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國國會今天就波音公司飛機安全性舉行聽證會，波音工程師薩利普作證說，這家航空巨頭在追求更快速生產和更大利潤的同時，對安全問題置之不理，波音則駁斥相關指控。

法新社報導，薩利普（Sam Salehpour）在國會山莊對議員表示：「波音（Boeing）最高層的態度就是將有缺陷的零組件推出去，無論是什麼。」

薩利普在航太領域工作40年，其中17年效力於波音。他表示，自己因對波音最暢銷的787夢幻客機和777客機提出安全方面的質疑而受到懲罰，之後成為吹哨人。

薩利普作證說，他遭到公司高層排擠，而他在提出安全疑慮後，也對自己的個人福址感到擔憂。

他堅持認為，夢幻客機可能會過早表現出疲勞跡象，而飛機組裝間隙過大恐導致災難性事故。薩利普將其比作是經反覆彎曲的迴紋針。

薩利普說：「你這樣做個一兩次，它不會壞，但將在未來某一刻斷裂。」他表示，整個787機隊應該停飛接受調查。

波音公司承認有缺陷存在，但表示正在取得進展。

波音在聽證會後表示：「我們知道我們還有很多工作要做，我們正針對公司各部門採取行動。」

波音駁斥薩利普的指控，還說對787夢幻客機進行廣泛測試，並未發現零組件出現疲勞跡象。

波音說，在減產和暫停交付期間已經解決了缺口問題，這一過程受到美國聯邦航空總署（FAA）的嚴格監督。

美國聯邦航空總署在回應薩利普的說法時表示，目前服役中的787客機均符合規定。

美國聯合航空公司（United Airlines）執行長柯比（Scott Kirby）今天也為這款飛機背書，他告訴CNBC，他「完全相信787是安全的飛機」。

美國國會議員對波音機隊據稱普遍存在製造和品管問題的證詞，以及美國聯邦航空總署過於恭順的態度表示震驚，一名證人稱美國聯邦航空總署是波音的「俘虜」。

威斯康辛州共和黨籍聯邦參議員強生（Ron Johnson）說：「這必須展開全面調查。」他呼籲未來舉行聽證會，要聽取駕駛、航空公司和其他證人的證詞。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130418