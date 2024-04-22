以色列人質家屬街頭抗議 呼籲總理下台提前改選

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（中央社記者賴素芬特拉維夫21日專電）逾越節將臨，以色列民眾牽掛被扣押人質。人質家屬發起人鏈行動，並發緊急信函給戰時內閣，另有上萬人在「人質廣場」集會，呼籲政府積極行動。抗議示威者也譴責政府，呼籲總理下台、提前改選。

逾越節（Passover）是猶太人一年中最大的節日，源自聖經出埃及記中記載古以色列人（Israelites）逃脫埃及法老王的奴役與壓迫，是幾千年來猶太人與家人親友團聚歡慶自由的節日。

根據習俗，逾越節前夕，家家戶戶都會團聚共享「逾越節順序」（Passover Seder）的儀式盛宴。猶太曆法上，這也是新的一年開始，以色列猶太人會互祝新年快樂、送禮。8天的假期，很多人會出國渡假或在國內景點旅遊踏青。

然而今年的逾越節對以色列人來說，缺乏值得歡慶與自由的節日氣息。除了以哈戰爭的僵滯，與伊朗敵對局勢和黎巴嫩真主黨的不停砲火攻擊，以色列民眾不僅關切人質困境，更是對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）個人及其政府處理以哈戰爭的緩慢相當不滿。

逾越節假期來臨前，人質家屬積極號召民眾抗爭，組織活動向政府示威抗議。

去年10月7日，以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）突擊，向以色列發射數千枚飛彈，入侵邊境社區屠殺至少1200平民，並挾持約240名包括高齡長者、幼童和婦女為人質，引發已持續至今近200天的以哈戰爭。

人質謝姆托夫（Omer Shem Tov）的母親雪莉（Shelly Shem Tov）19日發起沿著以色列海灘形成人鏈的活動。中午12時至下午1時之間，人鏈行動已有上萬以色列人加入，沿著以色列海岸線從北部的哈博尼姆海灘（HaBonim Beach）延伸到南部的里雄萊錫安（Rishon LeZion）。參與者手挽著手，肩並肩站成人鏈。

雪莉表示，活動唯一的目標就是希望將人質帶回家，她說：「在我看來，真正的力量是安靜地站在這些家庭背後，不喊口號」。

人質家屬組織20日更進一步發出了緊急信函給戰時內閣，要求直接與成員在假期前進行對話，了解親人的狀況和政府的行動計劃。人質家屬詢問戰時內閣成員：「我們要求在沒有中間人的情況下直接聽取你們的意見，戰爭開始半年後，以色列政府的優先事項是什麼？談判是否仍在進行？」

這封信是在內閣成員與人質家屬長時間沒有會面後發出的，信函指出，當133名以色列公民仍被困時，真正的自由無法實現，並強調政府需要積極解決此問題。

這封信也指出：「今年以色列將不會慶祝自由節，因為當我們的133名人民仍然被哈瑪斯扣押時，真正的自由是不可能的。」信中表示：「數以百萬計的以色列公民感到痛苦，無法理解國家如何在10月7日拋棄其公民」，更指責政府「在半年多的時間裡忽視人質危機」。

當天晚上也有成千上萬的民眾參在以色列國防部旁的「人質廣場」上舉行的聲援人質集會活動，呼籲政府採取行動並解救人質。當晚的發言人主要是被綁人質的弟妹們講述他們家人的故事，為他們兄姊聲援。集會中誦讀133名人質姓名並由改革派猶太教女拉比（rabbi）為人質和軍人禱告。

除了「人質廣場」上的聲援集會，當晚同步舉行的是與「人質廣場」相隔一個街道，在以色列國防部東邊入口的比金（Menachem Begin）大道上，譴責尼坦雅胡政府的抗議示威。橫跨比金大道、連接國防部入口和阿茲列里中心（Azrieli Center）商業大樓的「園區路橋」（HaKirya Bridge）掛滿抗議標語布條，變成臨時舞台。

比起「人質廣場」上的肅穆哀戚氣息，比金大道上成千上萬的群眾，義氣高昂、揮著國旗與譴責政府標語，敲鼓、吹著噪音喇叭，叫囂表達對政府的不滿，要尼坦雅胡下台，國會改選。（編輯：高照芬）1130422

成千上萬的民眾參與在以色列國防部北邊入口對面的「人質廣場」上舉行的聲援人質集會活動，呼籲政府採取行動並解救人質。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 113年4月22日