美反壟斷機構興訟 力阻Coach和凡賽斯母公司合併

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國聯邦貿易委員會（FTC）今天表示，為阻擋輕奢時尚品牌蔻馳（Coach）母公司Tapestry以85億美元收購Capri公司，貿委會已經提起訴訟。

Capri為跨國時尚控股公司，旗下擁有凡賽斯（Versace）和Michael Kors等精品品牌。

聯邦貿易委員會聲明指出，去年8月首度公布的這項收購計畫，被視為創建一家新的全球時尚巨頭，以與歐洲各大名牌競爭的舉措，「將消除Tapestry和Capri之間的直接正面競爭」。

作為美國反壟斷監管機構的聯邦貿易委員會又說，這項擬議中的併購案將「讓Tapestry在『輕奢』品牌包市場占據主導地位」。

兩家公司去年表示，這筆全現金交易的收購案，目的在於透過整合客戶資料流、擴大地域覆蓋領域，以及在交易完成後3年內每年節省約2億美元成本等，來促進銷售。

倘若兩家公司合併，新公司旗下也將涵蓋Tapestry的Stuart Weitzman和Capri的Jimmy Choo這兩個名鞋品牌。

聯邦貿易委員會在聲明中說：「擬議中的合併可能剝奪Tapestry和Capri正面競爭時，為數以百萬計美國消費者帶來的好處，包括在價格、折扣和促銷、創新、設計、行銷和廣告上的競爭。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）