更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斜槓顧立雄掌國防部 實質文人領軍里程碑
首頁 / 國際

日本宮古島大停電 紅綠燈熄滅醫院手術喊卡

2024/4/25 11:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本沖繩電力公司表示，沖繩縣的宮古島今天凌晨3時起發生大規模停電，除了一度造成島內幾乎全數家戶無電可用之外，也讓島內紅綠燈停擺，醫院門診及手術因此取消。

●宮古第二發電廠發電機可運作 沖繩電力查原因

日本放送協會（NHK）、「琉球新報」報導，截至今天上午8時，宮古島上2萬5490個家戶持續停電，而這個數量幾乎是島上所有家戶。

沖繩電力指出，截至今天上午11時35分，僅剩宮古島市下地上地地區與下地洲鎌地區等地610個家戶停電。

沖繩電力告訴「沖繩時報」，「供應島內電力的宮古第二發電廠的發電機仍可以運作，正在確認供電設備是否出現異常」。宮古第二發電廠總共有10座燃油發電機。沖繩電力正在調查停電原因。

●日航與全日空：停電預計不影響航班

日本航空（JAL）與全日空（ANA）表示，預計停電不會導致航班減少或延誤。

宮古機場管理事務所與下地島機場管理事務所今天上午9時指出，受到停電影響，宮古機場與下地島機場已經啟動備用電源，不影響航班運作。

●宮古島紅綠燈停擺 車輛減速慢行

此外，今天清晨4時30左右，停電也造成宮古島市區紅綠燈停擺，許多車輛經過交叉路口時刻意放慢速度行進。

管轄宮古島市的宮古島警察署表示，截至今天上午8時30分，目前未接獲因停電發生事故的通報，由於紅綠燈停擺，已請人員指揮交通，並出動巡邏車呼籲民眾行車必須留意安全。

●醫院門診與手術取消 學校、超商等停課停業

受到停電影響，位於宮古島市平良地區的沖繩縣立宮古醫院今天暫停一般門診，原定在今天進行的手術也因此取消，不過急診仍正常運作。儘管院方使用緊急備用電源因應，不過仍有醫療器材受到影響。

沖繩全家便利商店指出，停電造成宮古島市內19間分店臨時停業；宮古島市內多間超市也因此停擺。

宮古島市政府表示，市內小學與國中正常上課，不過因為無法製作午餐，預計中午過後提前放學。

根據沖繩縣教育委員會，宮古島3間高中今天上午已經臨時停課。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130425

#日本
#宮古島
#停電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.68