日本宮古島大停電 紅綠燈熄滅醫院手術喊卡

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本沖繩電力公司表示，沖繩縣的宮古島今天凌晨3時起發生大規模停電，除了一度造成島內幾乎全數家戶無電可用之外，也讓島內紅綠燈停擺，醫院門診及手術因此取消。

●宮古第二發電廠發電機可運作 沖繩電力查原因

日本放送協會（NHK）、「琉球新報」報導，截至今天上午8時，宮古島上2萬5490個家戶持續停電，而這個數量幾乎是島上所有家戶。

沖繩電力指出，截至今天上午11時35分，僅剩宮古島市下地上地地區與下地洲鎌地區等地610個家戶停電。

沖繩電力告訴「沖繩時報」，「供應島內電力的宮古第二發電廠的發電機仍可以運作，正在確認供電設備是否出現異常」。宮古第二發電廠總共有10座燃油發電機。沖繩電力正在調查停電原因。

●日航與全日空：停電預計不影響航班

日本航空（JAL）與全日空（ANA）表示，預計停電不會導致航班減少或延誤。

宮古機場管理事務所與下地島機場管理事務所今天上午9時指出，受到停電影響，宮古機場與下地島機場已經啟動備用電源，不影響航班運作。

●宮古島紅綠燈停擺 車輛減速慢行

此外，今天清晨4時30左右，停電也造成宮古島市區紅綠燈停擺，許多車輛經過交叉路口時刻意放慢速度行進。

管轄宮古島市的宮古島警察署表示，截至今天上午8時30分，目前未接獲因停電發生事故的通報，由於紅綠燈停擺，已請人員指揮交通，並出動巡邏車呼籲民眾行車必須留意安全。

●醫院門診與手術取消 學校、超商等停課停業

受到停電影響，位於宮古島市平良地區的沖繩縣立宮古醫院今天暫停一般門診，原定在今天進行的手術也因此取消，不過急診仍正常運作。儘管院方使用緊急備用電源因應，不過仍有醫療器材受到影響。

沖繩全家便利商店指出，停電造成宮古島市內19間分店臨時停業；宮古島市內多間超市也因此停擺。

宮古島市政府表示，市內小學與國中正常上課，不過因為無法製作午餐，預計中午過後提前放學。

根據沖繩縣教育委員會，宮古島3間高中今天上午已經臨時停課。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130425