埃及大學漸受矚目 15所入QS世界大學排名

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（中央社記者施婉清開羅2日專電）2024年第20版「QS世界大學排名」前1500名出爐，埃及共有15所大學進入排行榜，比7年前多出10所，埃及高等教育表現有漸漸受世界矚目。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及高教及科研部長艾舒爾（Ayman Ashour）宣稱，在總部設於英國倫敦的高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）今年出版的第20版QS世界大學排名（QS World University Rankings）中，埃及有15所大學榜上有名。

2024年QS世界大學排名對全球104個國家地區的15559所大學進行評估，從中選出前1500所。評估的學術領域涵蓋藝術與人文、工程與技術、生命科學與醫學、自然科學、社會科學和管理學等學科。

排名2024年QS世界大學前1000名的埃及大學包括有：開羅大學（Cairo University）排名371、開羅美國大學（American University in Cairo ，AUC）排名415、艾因夏姆斯大學（Ain Shams University）排名721-730、亞力山卓大學（Alexandria University）排名901-950。

排名1001-1200的埃及大學有：未來大學（Future University）、阿拉伯科學技術海運學院（Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport）、艾斯尤特大學（Assiut University）、曼蘇拉大學（Mansoura University）。

排名1201-1400的埃及大學有：阿茲哈大學（Al-Azhar University）、開羅德國大學（German University in Cairo，GUC）、赫爾萬大學（Helwan University）、蘇伊士運河大學（Suez Canal University）、坦塔大學（Tanta University）、薩加吉格大學（Zagazig University）、開羅英國大學（British University in Cairo，BUC）。

教育部發言人賈法（Adel Abdel-Ghaffar）表示，埃及大學在今年QS排名進步顯著，歸功於埃及近年積極推動科學研究的政策。

埃及政府2023-24年度科研預算總額為1995億埃鎊（約合新台幣1363億元），比去年增加404億埃鎊。同時與國外研究人員的研究合作也增加埃及大學在國際期刊上的發表機會。

埃及知識庫也為埃及高等教育的科學研究輝煌成果發揮重要作用。

埃及知識庫（Egyptian Knowledge Bank）督導阿爾沙特（Abeer Al-Shater）說，埃及知識庫以「埃及2030年永續發展願景」為目標，為埃及研究人員提供豐富的科學資源，以加強埃及科學研究的全球聲譽。

金字塔報稱，目前埃及排名第一的大學仍是老字號國立的「開羅大學」，最佳私校則是「開羅美國大學」。

開羅大學校長埃爾科斯特（Mohamed Othman Elkhosht）稱，開羅大學的圖書館學和資訊管理學在全球排名第38名。開羅大學其他表現出色的6個學科分別為：考古研究、牙醫學、發展研究、飯店管理、語言研究、統計和營運研究。

開羅美國大學則在政治學和社會學科領域最受認可，且有3個學科領先開羅大學：會計金融、商管研究，以及現代語言學。

QS世界大學排名評估標準強調畢業生的就業能力和永續發展性。今年特別引進3個新指標：永續性、就業成果和國際研究網路。排名結果是根據對1750萬篇學術論文的分析，以及超過24萬名教育界人士和企業雇主的綜合意見。（編輯：陳承功）1130502