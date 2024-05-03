日本發行新鈔倒數2個月 新設備經濟效益破千億元

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本新版紙鈔發行倒數2個月，業者為此紛紛更新繳費等相關系統。收銀系統業者組成的機構估計，因應新紙鈔的設備投資，產生的經濟效益上看5000億日圓（約新台幣1060億元）。

日本放送協會（NHK）報導，日本新版紙鈔將於2024年7月3日正式發行，距離今天正好倒數2個月，業者為了因應新紙鈔，正在更換補票機、售票機等設備，或是更新機器的系統。

根據日本財務省估計，新版紙鈔發行前，除了金融機構超過9成的提款機之外，鐵路公司的售票機、大型連鎖便利商店與超市等地的收銀機有8至9成也將完成更新。

此外，財務省詢問由收銀系統業者組成的「日本自動販賣系統機械工業會」之後，得知因應新版紙鈔的設備投資，帶來的經濟效益上看5000億日圓。

東京都大田區一間經營約70座停車場的業者表示，為了因應新版紙鈔發行，花了約200萬日圓更新旗下所有停車場中，能識別新版紙鈔的自動繳費機等設備。

除了替換新設備，這間業者今年1月也新開設只接受非現金支付方式的停車場。而民眾使用智慧型手機於特定網站上用信用卡等多元支付的方式結帳，也讓這間業者不用設置自動繳費機，省去大約100萬日圓的費用。

而這間業者也會視民眾的反應，評估導入這種結帳方式到其他停車場。

日本紙鈔由日本銀行發行、國立印刷局製造。即使新版紙鈔發行之後，現行版紙鈔仍可使用。

屆時將是睽違20年更新紙鈔設計，新版萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一肖像；新版5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；新版千圓鈔正面肖像是確立血清療法的北里柴三郎。

新紙鈔屆時由日本銀行分發到各金融機構，消費者可從發行開始日後在金融機構臨櫃窗口或自動櫃員機（ATM）等處，陸續拿到新版紙鈔。

此外，新紙鈔的防偽設計被強化，同時也可以用觸摸方式分辨不同面額。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130503