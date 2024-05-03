巴黎奧運成捍衛語言新戰場 法國會籲主辦方運動員盡量用法語

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）法國國會議員長期以來致力反對在廣告、音樂和電影中夾雜英語，如今他們宣布迎向一場新抗爭：要讓巴黎今年主辦的夏季奧林匹克運動會盡可能不會摻雜英語。

法新社報導，法國國會下議院今天通過決議，呼籲2024年巴黎奧運主辦單位和運動員、教練和記者盡可能使用法語。

支持這項決議的保守派議員杰內瓦（Annie Genevard）向其他議員示警：「奧運反映出我們的語言喪失影響力。」

她提到遭到各方撻伐的巴黎申奧英語口號「為了分享」（Made for Sharing），以及政府近年宣傳法國的其他理念，例如「選擇法國」（Choose France）和「法國製造」（Made in France）。

就連法國去年主辦世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）時，法國國家代表隊的球衣都以英語印刷賽事名稱，而不是法語版的La Coupe du Monde de rugby。

杰內瓦說：「這些例子全都證明法語保衛戰…仍未終結，就連在最具官方色彩的領域上也如此。」

法國政府向來對於英語在全球盛行感到不滿，並試圖在國內保護法語的純粹性，同時在海外推廣法語。

法蘭西學院（Academie Francaise）300年來負責編纂國家認可的字典，這些字典收錄並核准新字或短語，通常翻譯自常用的英語單字。

杰內瓦說：「我們期盼planche a roulettes能取代skateboard（滑板），rouleau du cap能取代point break（定點浪，衝浪術語），但我懷疑（能否成功）。」

法國國會議員1994年通過保護法語的「杜彭法」（Toubon Law），規定廣告、商品標籤和公告必須使用法語，廣播電台播放的法語歌曲至少須達40%。

但近年，英語的文化影響力隨著Netflix等美國串流平台而與日俱增，不斷有新詞滲入法語，包括在運動領域。

文化部長達提（Rachida Dati）告訴國會：「各位不能忽視許多對全世界轉播的全球運動賽事選擇用英語進行的事實，包括賽事名稱、口號和廣告投放。」

達提強調，今天通過的決議不具約束力。中間派和右派議員支持這項決議，左派議員則反對。

巴黎奧運將於7月26日到8月11日舉行，帕拉林匹克運動會接著於8月28日到9月8日登場。達提說，在兩項賽事期間，仍會向外國遊客提供英語和其他語言的說明。

從法國人的角度來看，英語在奧運的主導地位特別令人惱怒，因為現代奧運是在19世紀末期由法國貴族古柏坦（Pierre de Coubertin）創立。

法語是現代奧運初期數屆賽事的通用語言，至今也仍是國際奧林匹克委員會（IOC）官方語言之一。

法國國會議員今天通過的決議或許也會在巴黎奧運組織委員會總部引發迴響，包括主席艾斯堂格（Tony Estanguet）在內的許多組委會官員常常在法語中夾雜英語。艾斯堂格談到「挑戰」一詞時，有時會用英語的challenges，而不是法語的defis。

巴黎奧運組委會公關主任最近在一場記者會上提議來一段「問答」時，使用的字眼是QnA，一名法國記者訓斥說：「我們法語就有這個詞，叫做questions-reponses。」（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1130503