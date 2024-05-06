本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300
首頁 / 國際

俄羅斯無人機襲擊 烏克蘭東北部停電影響40萬用戶

2024/5/6 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭官員今天說，俄羅斯無人機襲擊導致烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）部分地區的電力供應暫時中斷。烏國政府先前表示，防空部隊前一晚在蘇米州擊落12架攻擊無人機。

路透社報導，蘇米州軍事當局在通訊應用程式（App）Telegram上說：「受影響的定居點和蘇米市部分地區的電力供應已經恢復。」

根據烏克蘭能源部在Telegram發布的聲明，無人機攻擊造成蘇米州超過40萬用戶停電。

烏克蘭空軍說，俄羅斯朝烏克蘭出動13架攻擊無人機。防空系統在蘇米州上空擊落了其中的12架。

路透社無法獨立核實這些報導。俄羅斯沒有立即發表評論，在整個俄烏戰爭期間，俄羅斯一直用無人機和飛彈襲擊烏克蘭東部和南部各州。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130506

俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄烏戰事曠日 外企債主施壓基輔恢復償債
172.30.142.21
更多編輯台推薦新聞：