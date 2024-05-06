俄羅斯國防部：總統蒲亭下令俄軍進行核武演習

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）下令俄軍進行核武演習，包括俄國海軍與駐紮烏克蘭附近的南部軍區飛彈部隊都將參加。

法新社報導，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，蒲亭愈來愈常把核武言論（nuclear rhetoric）掛在嘴邊，例如他在今年2月發表國情咨文時提到，「確實」有爆發核戰爭的風險。

俄國國防部表示：「演習期間將採取一系列措施，演練非戰略性核武器的準備與使用。」

非戰略性核武器又稱為戰術核武，這種武器專門設計用於戰場，還可搭載於飛彈發射出去。

俄國國防部強調，「將在近期」舉行演習，往後莫斯科若面臨「西方國家某些官員的恫嚇」，就能確保本國領土完整性。

俄國國防部也說，軍事航空和海軍部隊以及接壤烏克蘭的南部軍區（Southern Military District）飛彈部隊，都將參加演習。南部軍區的轄區包含俄國掌控的烏克蘭領土。

西方國家官員對克里姆林宮（Kremlin）攻打烏克蘭期間發表的核武言論日益擔憂，尤其蒲亭常說，若俄國主權受到威脅，他已準備好部署核武。

俄國在去年撤銷對「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）的批准，並宣布暫停參與美俄之前簽署的一項重要武器裁減協定。（譯者：王嘉語/核稿：洪啟原）1130506