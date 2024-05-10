義大利向毒品芬太尼宣戰 警示散播源頭是中國暗網

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）引發美中緊張的毒品芬太尼，近期首度現蹤義大利。義大利政府昨天大動作舉行記者會向芬太尼宣戰，並警告「毒品源頭主要來自中國暗網，透過郵寄交付，以加密方式支付來規避追蹤。」

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、義大利總理府國務秘書曼托瓦尼（Alberto Mantovano）、義大利法醫毒物學家主席史特拉諾（Sabrina Rossi Strano）昨天共同出席記者會，矢言對抗合成毒品芬太尼（fentanyl）在義大利擴散。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」今年4月發表調查報告指出，美國2022年約11萬人因藥物過量死亡，其中約7成與芬太尼有關，芬太尼過量成為18歲至45歲美國人的主要死因；報告稱中國政府迄今仍在補助毒品製造，流入美國的非法芬太尼中有97%來自中國，全球幾乎所有芬太尼前體物質都是由中國生產。

義大利副總理塔加尼在記者會表示，義大利宣誓將與美國共同對抗芬太尼問題，義大利作為7大工業國集團（G7）輪值主席，也會透過G7共同抑制芬太尼在歐洲擴散，「打擊芬太尼已列入G7外長會議的討論議程」。

義大利總理府國務秘書曼托瓦尼表示，經過長期網路監控發現，芬太尼主要透過「暗網」兜售，特別是來自中國的網站，因此他要提醒所有父母特別注意，勿讓家中青少年接觸這類中國暗網，有些暗網甚至會假裝是正常藥妝網站，或以看似無害的產品代號來販賣芬太尼。

曼托瓦尼說，義大利藥品成癮管理部門正積極設法對抗芬太尼擴散，從6月10日開始，會先製作系列廣告加強向民眾發布警告，說明使用芬太尼、古柯鹼、海洛因等各種毒品可能造成的危害。

曼托瓦尼說，義大利特勤單位也將開始監控相關暗網的活動，並追查其背後的資金流動。

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義大利毒物學家史特拉諾強調，芬太尼毒害現象，必須從萌芽時期就予以消滅，去年義大利在4起毒品死亡案的驗屍報告中驗出芬太尼，其中一起案例的死亡主因是芬太尼。

義大利國家電視台Rai報導，義大利衛生部長斯基拉齊（Orazio Schillaci）受訪時指出，義大利是歐洲首個對芬太尼正式發出警報的國家，芬太尼在美國造成嚴重社會問題，義大利政府已準備制定一套詳細因應計畫，避免芬太尼在義大利擴散。（編輯：蘇志宗）1130510