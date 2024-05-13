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薪資爭議未解 馬里蘭州蘋果零售店投票授權罷工

2024/5/13 12:51
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（中央社舊金山12日綜合外電報導）美國馬里蘭州陶松鎮的蘋果（Apple）零售店工會勞工11日投票同意授權罷工，以抗議薪資與當地生活成本不符，不過罷工日期尚未確定。

綜合法新社和美聯社報導，工會在投票之前表示，「與蘋果管理層進行了一年多的談判，但結果並不令人滿意」。

這間位於巴爾的摩（Baltimore）郊區陶松鎮（Towson）的蘋果商店多數員工2022年投票決定成立工會，成為美國第一個舉行工會選舉的蘋果零售店。

這間蘋果商店約有100名員工，其中大多數人必須投票，結果才有效。

下一次勞資談判會議訂於5月21日舉行，不過在此之前，工會隨時可能展開罷工。

蘋果並未立即回應法新社的置評要求。蘋果在給美國有線電視新聞網（CNN）的聲明中表示，將「以尊重和真誠的態度，與代表我們陶松門市的工會交涉。」

聯邦勞工監管機構「全國勞工關係局」（National Labor Relations Board, NLRB）接獲大量針對蘋果公司的投訴，指控蘋果一直試圖阻止員工籌組工會。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130513

#Apple
#蘋果公司
#馬里蘭州
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