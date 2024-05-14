歐盟調查：LGBTQ受歧視略有改善 卻遭遇更多暴力

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（中央社維也納14日綜合外電報導）根據歐洲聯盟基本權利機構（FRA）今天公布的調查結果，歐洲LGBTQ群體（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）受到歧視的情況有改善，但暴力和騷擾在過去數年間達到「新高」。

綜合法新社與路透社報導，歐盟基本權利機構發現，在愈來愈多LGBTQ人士覺得可以公開性傾向的同時，他們面對的歧視問題仍很嚴重，且比以前遭遇「更多暴力、騷擾和霸凌」。

歐盟基本權利機構在歐盟27個成員國、阿爾巴尼亞、北馬其頓和塞爾維亞訪問超過10萬名LGBTQ人士，是同類最大規模的調查之一。

這項於2023年執行的調查發現，14%的受訪者在過去5年間經歷過肢體或性方面的攻擊，其中雙性人最常遭遇暴力。自歐盟基本權利機構於2019年執行類似調查以來，這次結果增加了3個百分點。

有36%的受訪者曾在過去12個月遭到歧視，比2019年的42%減少，顯示在開放態度上有「逐步進展」。

歐盟基本權利機構主任羅提奧（Sirpa Rautio）說，儘管這些結果看似矛盾，仍是一個「明顯的危險信號」。

她在報告中說：「一方面，人們對性傾向愈來愈開放；另一方面，日常騷擾、校園霸凌、仇恨犯罪和高到驚人的暴力發生率呈現的是另一回事。」

伴隨這份報告發布的聲明提到：「多數（LGBTQ人士）仍避免在公共場合與伴侶牽手，擔心被攻擊。」

總部位於維也納的歐盟基本權利機構表示，許多相關案件都沒有通報。

在這次調查中，超過1/2的LGBTQ人士遭受出於仇恨的騷擾，比2019年的1/3還多。

校園霸凌的情況也激增，超過2/3的受訪者聲稱曾遭霸凌，比2019年的1/2顯著增加。

匈牙利近年限制LGBTQ群體的權利，當地只有3%的受訪者認為政府有採取行動打擊針對他們的偏見和不容忍態度，是所有歐盟成員國之中最低，而歐盟平均為26%。

歐盟基本權利機構呼籲各成員國「解決演算法中存在偏見的風險，確保數位平台按照歐盟法律負起責任」，以更妥善應對反LGBTQ的假資訊行動和網路仇恨。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130514