澳洲前總理莫里森會川普 對AUKUS前景深具信心

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲前總理莫里森今天表示，他昨天與美國前總統川普在對方的紐約住家會面，兩人談到澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、中國在印太地區的專斷獨行及台灣受到的威脅等議題。

路透社報導，2022年卸任的莫里森（Scott Morrison）在社群媒體平台X發文寫道：「這些是我們執政時定期討論的議題。」

莫里森還說，川普（Donald Trump）在會談中對AUKUS表達「熱烈歡迎」。這是少數可供外界一窺川普對這份國防協議抱持何看法的線索之一。

莫里森表示：「前總統（川普）再次展現，他確實珍視他對澳美聯盟的重視，以及在支持我們友人（已故日本前首相）安倍晉三所稱一個自由開放的印太地區上，（澳洲和美國）共同扮演的角色。」

2021年川普卸任後，美國與澳洲、英國簽署AUKUS，為了反制中國在印太地區勢力而規劃，當中承諾讓澳洲購得最多5艘美國維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦。

川普至今未正式宣告他對AUKUS的立場，而他目前已被外界推定將代表美國共和黨在11月總統大選與現任總統拜登（Joe Biden）再度對決，因此他對AUKUS的看法令澳洲關切。

川普的辦公室未立即回應他與莫里森會談的相關問題。

美國賣給澳洲的潛艦預計2030年代初期開始交艦，然而屆時美國海軍的潛艦艦隊規模將已縮小至歷史新低。因此一些分析家示警，川普的「美國優先」（America First）政策恐促使他撤銷或延後這些潛艦交付。

但莫里森稍晚接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時又再表示，他對AUKUS的前景「相當有信心」。

澳洲現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天被問到對於川普與莫里森會面的看法時，他重申他的政府認為AUKUS在戰略上有其道理，無論白宮由誰當家。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130516