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應用材料Q3財測未滿足投資人期望 盤後股價挫跌

2024/5/17 11:11
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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）今天公布，在市場對半導體設備的強勁需求下，第3季財測高於華爾街市場的預測，但仍未能滿足股市投資人崇高期望。

應用材料股價今年迄今已上漲約32%，但今天盤後交易下挫約1.2%。

路透社報導，由於客戶正大力投資生產人工智慧（AI）晶片，使得應用材料因晶圓製程設備需求不斷成長而受惠。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，應用材料預計第3季營收達約66.5億美元，而分析師的預估為65.8億美元。

應材預計第3季調整後每股盈餘在1.83美元至2.19美元之間，市場預期為1.98美元。

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至於今天盤後股價回檔，投資顧問公司Running Point Capital分析師舒曼（Michael Ashley Schulman）表示：「投資人正在壓低股價，因為他們正在尋找更穩健的表現和前景。」舒曼又說，此財測結果並不消減「半導體晶片復甦基調」的風勢。

應用材料向三星電子（Samsung Electronics）與台積電提供晶片生產設備，公布第2季營收達66.5億美元，優於市場預期的65.4億美元，其中有43%來自中國；上季每股盈餘為2.09美元，高於市場預期的1.99美元。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130517

舒曼
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