法國創新長照7 / 法國協會蒐集長者回憶 傳承生命故事重拾話語權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

隨著平均壽命延長，長照已是無可避免的重要議題。法國早已進入超高齡社會，走訪失智村、跨世代村、長者合租與記憶蒐集4個創新長照的機構，近距離觀察法國如何透過聆聽銀髮族身心需求，打造不同的照護模式。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄蒙貝列27日專電）「我活了70多年，一定是你們的其中一支根，你們是花朵，因為有我們，你們才能綻放」。參與跨世代對話的老農民意氣風發誇耀精彩人生；這不只是老人家絮叨當年勇，而是透過蒐集和傳承長者的回憶，讓他們的生命肌理再有閃耀、被看見的時刻。

「與社會越近，離老化就越遠」。除確保長者居住、醫療資源外，早邁入超高齡社會的法國把目光轉向銀髮族的社會融入，好讓他們的聲音不會消失在漫無目標的消磨與等待。

語言復興保衛戰 長者口述經驗談歷史

2月2日，走進法國南部蒙貝列郊區40分鐘車程的Du Salagou國中，好幾位年近7旬的長者在教師巴塔勒（Catherine Bataller）介紹下，與30多位青澀國中生相見歡。

巴塔勒教授方言奧克語（Occitan）。奧克語於中世紀發展，11世紀起盛行於南歐，20世紀初遭到法國政府嚴厲打壓，如今許多民間組織正努力復興保存，加泰隆尼亞、南法和義大利部分地區都有民眾使用。

打招呼後，學生有效率地以事先規劃好的8個組別帶開，每人手上拿著預先擬好的訪綱，跟著「我們鮮活的記憶」協會（Nos Mémoires Vives）工作人員指示，坐到已架好麥克風、錄音器的桌邊，開始這天的重頭戲。

原來一週前，「我們鮮活的記憶」已與學生會面，討論分組和設計訪綱，並教導操作錄音器材，年輕人有備而來。

「我們鮮活的記憶」共同創辦人歐杭（Pauline Orain）向中央社表示，協會宗旨在於蒐集年長者的生命故事，並以錄音方式記錄下來。

長者回憶蒐錄工作是沒有止盡的，憑協會4名員工根本不夠。因此「我們鮮活的記憶」推動志工訓練，教導參與者如何使用錄音器材，並透過有效的問題蒐集親友、鄰居的人生故事。（Nos Mémoires Vives提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月27日

只見學生用奧克語，一一詢問長者關於家庭、青春、戀愛、傳統、戰爭回憶等人生故事，以及這些故事與奧克語的連結。

銀髮族意氣風發、手舞足蹈地用奧克語分享自己的童年，包括兒時的休閒、飲食，幫忙放牧時的奇聞軼事、蒸汽火車的回憶、父母親的離世等。這些彷彿來自另一個世界的故事，讓學子聽得入神、目不轉睛；長者時不時用法語補充，免得這些奧克語新手無法完全理解。

年輕世代也藉此請教長者敏感話題，包括—戰、二戰敘事；長者回應提到食物配給券、乾硬的玉米麵包、撿拾木柴破爛貼補家用，以及因戰爭失去親友的記憶。

培魯斯（Edith Pelous）的祖父曾參與過第一次世界大戰，家人受到很大創傷。她告訴記者，很開心能和年輕一代分享在家中避談的戰爭歲月。

她認為傳遞這些訊息很重要，「如今全球假消息到處傳播，年輕人很容易受到影響，應該用真實的記憶來重新建構共享的空間」。

跨世代對話激火花 扎根奧克文化

提到協會運作模式，歐杭指出，他們有時會到長者住處與療養院辦理「長者工作坊」；有時會邀請社區銀髮族共同開講，或是舉辦各種跨世代對話，目的都是要蒐集長者的口述回憶。

然而蒐錄工作是無止盡的，只憑協會4名員工根本不夠。因此他們推動志工訓練，教導參與者如何蒐集並錄製親友、鄰居的經歷。

他們更把概念擴大，與法國和其他國家夥伴合作，在網站上放置開放下載的訓練內容與工具，以及可分門別類收聽來自不同國家長者生命見證的互動式地圖，範圍涵蓋德國、摩洛哥、印度與阿根廷等。

錄音內容還可用來做不同的計畫，如紀錄片、電台、Podcast與「聲音漫步」素材。

「聲音漫步」是協會一個重點計畫，蒐錄年長居民講述的街區故事，讓民眾帶著耳機、跟著不同回憶走訪街區，最後甚至能和聲音的主人面對面。

這天的跨世代對話，文化和語言傳承扮演重要角色。農民柯斯特（Pierre Costes）整個家族都說奧克語，他覺得年輕人探詢文化和根是很棒的事，也希望下一代能從這次交流中學到東西，讓奧克文化繼續長久存活。

他告訴記者：「奧克文化是我們的根，奧克諺語說『沒有根就沒有花』。我跟他們說，我活了70多年，一定是你們的其中一支根，而你們是花朵，因為有我們，你們才能綻放。」

歐杭向記者強調，蒐集長者回憶不僅可以達到文化和語言傳承，更鼓勵民眾討論「長者」、「社會老化」議題；最重要的是，還能提供長者發聲和被聆聽的平台。

退休圖書館員侯克（Micaela Roques）表示，「看到我們的世界將被傳承、價值不會消失，令人感到很滿足」；培魯斯也笑著說：「活動的好處是能夠驕傲地講述過去一些事情，而且被年輕群眾傾聽。」

退休圖書館員侯克（白髮者）是位慈祥奶奶，她坦然向記者說，「我們不想就這樣死去，而留下些痕跡就是不會完全消失的方式」。和學子分享回憶時，侯克滿足開心的神情躍然紙上。中央社記者曾婷瑄蒙貝列攝 113年5月27日

年輕世代開眼界 長者受重視很自豪

活動結束後，所有人在教學大樓一樓圍成一圈，共同分享這天的交流感受。不少剛才對長者充滿好奇、全神貫注的青少年頓時間又害羞起來，在大家面前扭捏地說了句：「好多事都是以前不知道的，我很驚訝，今天學到了很多」。

14歲的喬亞金（Joaquim）倒是很樂意和記者分享他的想法。他認為，「對話與傳承很有趣，甚至很有用。這件事很重要，但以前我們都沒做，到了這個世代，要盡力保存，在我看來非常重要，這個主意超級棒」。

13歲的梅洛耶（Méloé）更是開心指出，她非常喜歡和長者說話，「因為他們很有趣也很親切，我們學了很多知識，能進行跨世代交流，學習很多。今昔有很多不同，例如交通工具，他們也曾經歷戰爭，真的開了眼界」。

教師巴塔勒則告訴記者，傳承文化是關鍵，讓年輕人保留深扎的根，不僅深耕歷史，也能準備好與世界分享，「當我們了解自己的文化和環境，更能與他人交流」。

她說：「對長者而言，也是一種驕傲，看到有人對他們的生命感興趣，他們仍還有貢獻，能傳遞這一切，能帶給年輕人知識而自豪，而不是獨自懷念青春傷感。」

跨世代回憶蒐集計畫讓學校、長者俱樂部與「我們鮮活的記憶」三方，建立兩代的對話空間，不僅改變對彼此的刻板印象，透過長者口述重現歷史，讓年輕人渴望傾聽祖父母的故事並重視這些生命經驗，也讓長者的故事能永遠傳承下去。（編輯：張芷瑄/周永捷）1130527