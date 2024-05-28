比利時和烏克蘭簽安全協議 包括交付基輔30架F16

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（中央社布魯塞爾28日綜合外電報導）烏克蘭和比利時今天達成雙邊安全協議，包括交付30架F16戰機，由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和比利時總理德克魯（Alexander De Croo）在布魯塞爾簽署。

綜合路透社和法新社報導，澤倫斯基在社群平台發文表示：「這項（協議）文件包括比利時今年對烏克蘭軍援至少9億7700萬美元，以及比利時承諾在協議的10年期間提供支援。」

比利時今天於烏克蘭總統澤倫斯基來訪之際，承諾將於2028年以前交付30架F-16戰機，以協助基輔對抗莫斯科的入侵。

澤倫斯基在社群平台X發文表示：「這樣的協議首次載明將於2028年以前交付烏克蘭的F16確切數量：30架。」

比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）雖基於保守起見於稍早表示：「我們希望今年年底開始交付。」但澤倫斯基卻表示，首架戰機可能「今年已經抵達」。

澤倫斯基昨天晚間從西班牙飛往比利時，在歐洲多國進行旋風式訪問，爭取對烏克蘭的支持。

澤倫斯基除了將和比利時總理德克魯舉行聯合記者會外，還將參訪位於比利時首都的軍事基地，會見協助訓練烏克蘭F16飛行員的教官。

澤倫斯基昨天造訪西班牙，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）和澤倫斯基在馬德里簽署雙方的安全協議，承諾提供10億歐元軍事援助。

澤倫斯基結束比利時行程後，今天稍晚預計將前往葡萄牙。

此外，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）表示，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）今天將在布拉格和多位歐洲聯盟（EU）領袖會面，討論對基輔的軍事援助，協助烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。

費亞拉在電視現場直播的簡報會上表示：「我們將討論在這些艱難時刻，協調與加強援助烏克蘭的所有議題。」

出席今天工作晚宴的領袖包括荷蘭、丹麥與拉脫維亞等國總理，以及波蘭總統。

費亞拉也呼應北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的立場，認為西方國家應該解除禁止烏克蘭以軍援武器攻擊俄羅斯領土的限制。（譯者：劉淑琴）1130528