捷克倡議獲20國響應 足夠買50萬枚炮彈援助烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格16日綜合外電報導）捷克總理費亞拉今天說，在捷克倡議下，已有20個國家承諾出資，金額足以在歐洲境外為烏克蘭購買50萬枚炮彈。

法新社報導，捷克正在帶頭發起一項國際籌款活動，為烏克蘭軍隊購買彈藥。自2022年2月以來，烏克蘭軍隊一直在抵抗俄羅斯的入侵。

歐盟國家曾承諾在3月底前提供100萬枚炮彈，但由於生產能力有限，交付量遠遠不足。

捷克3月表示，他們能夠在歐洲大陸以外，為烏克蘭收集大量武器，總共約80萬發炮彈。

如今費亞拉（Petr Fiala）在訪問華盛頓期間說：「我很高興此刻已有約20個國家加入我們的倡議，從加拿大、德國、荷蘭到波蘭。」

他在美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）演講中說：「多虧了他們，我們現在可以提供50萬發炮彈。我們相信接下來會提供更多的彈藥。」

他早先說，烏克蘭可能會在6月獲得第一批炮彈。

捷克媒體報導，參與的國家還包括波羅的海國家、比利時、丹麥、芬蘭、冰島、盧森堡、挪威、葡萄牙和斯洛維尼亞。

費亞拉說，捐助者沒有理由無法「在未來12個月內，再提供100萬枚」。

他還說：「我想強調的是，這項倡議不是一次性的項目。我們的目標是建立一個長期的重型武器彈藥供應系統。這將直接有助於改變前線的局勢。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130417