歐洲商界看壞對中關係 去風險及俄羅斯議題摩擦大

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（中央社台北30日電）根據調查，逾5成歐洲企業的首席執行長認為，歐洲和中國的關係將在未來3年內惡化，歐盟的去風險戰略以及北京與莫斯科的密切關係被認為是最大的摩擦領域。

路透社29日報導，會員包括艾司摩爾（ASML）和聯合利華（Unilever）等歐洲大企業的首席執行官和董事長的「歐洲工業圓桌會議」（European Round Table for Industry，ERT）最新報告指出，54%的受訪者認為中歐關係會惡化，只有7%的人認為情況有所改善。

兩家集團都認為，降低風險是歐盟減少對中國依賴的戰略，特別是關鍵礦產和技術方面，是首要的問題。此外，中國與美國的關係、及中國工業產能過剩，也被認為是中歐關係未來摩擦的另一因素。

另外，雖然西方跨國公司派駐中國的執行長相較樂觀，認為不會發生變化的人數，超過認為關係惡化的人數。但他們也認為北京和莫斯科的「新時代」夥伴關係是一個關鍵風險。

俄羅斯蒲亭（Vladimir Putin）本月訪中，與中國國家主席習近平簽署長達1萬2000字的「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75週年之際，關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

執行長們認為，6月6日至9日歐洲議會選舉後出現的新歐盟領導層處理簡化監管和完成歐盟單一市場議題，將對歐洲經濟前景產生重大影響。

歐盟是中國最大的商品出口市場，而中國是歐盟第三大商品出口市場。

另外，中國美國商會（American Chamber of Commerce）4月發布報告指出，美中間的緊張關係是目前在中國的美企最大擔憂。此外，中國執法不一、勞動力成本上升、數據安全問題也是美國公司在中國營運面臨的難題。

中國美國商會主席譚森（Sean Stein）表示，最終結果是企業會在兩國間受到擠壓，在監管方面，在中國做生意並沒有變得更容易，而是更難了。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130530