台積電設廠效應 熊本縣外國住宿客台灣人居冠

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本觀光廳5月31日公布旅宿調查顯示，2023年度投宿熊本縣內住宿設施的外國旅客中，台灣人占比約3成居冠，顯示台積電設廠效應不僅展現在產業面，連商業和觀光業也同受鼓舞。

日本朝日新聞報導，除了訪問熊本縣的台灣人增加，連當地零售業也出現「轉向台灣」的現況。例如熊本市的老牌百貨公司鶴屋，今年4月到5月享有免稅優惠的外國旅客營業額，占比首度超過整體營業額的2%。而在這些外國消費者中，台灣人同樣以占約4成居冠。

報導指出，受到晶圓代工龍頭台積電進駐熊本縣及航空公司開航直飛台北航線影響，不光是商務往來，連造訪熊本縣的觀光客數量都急速增加。

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觀光廳以員工數超過10人的住宿設施作為調查對象，從國家或地區別來看，2023年度總計有高達約31萬名台灣人投宿熊本縣居冠，韓國及香港旅客分居第2名與第3名；前3名的共同點就是都有直飛熊本機場的航班。

隨著台積電在熊本縣的工廠預計今年12月正式量產，企業相關人士往來熊本縣的情況日益頻繁。2023年9月，總部設在台灣的兩家航空公司也開航往來台北與熊本的直飛航線。（譯者：黃名璽）1130601