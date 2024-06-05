指歐盟保護主義影響中企信心 王文濤稱一條死路

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（中央社記者吳柏緯台北5日電）中國商務部長王文濤近日在歐洲訪問，與葡萄牙經濟部長芮斯（Pedro Reis）會面時再提歐盟的保護措施嚴重影響中企投資信心，並稱保護主義是一條死路。

根據中國商務部官網發布，當地時間4日，王文濤與葡萄牙經濟部長芮斯在里斯本會面，雙方就推進中葡經貿關係、落實中葡論壇第6屆部長級會議成果議題，進行深入交流。

在談及公平競爭問題時，王文濤表示，歐方近來採取的一系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，影響中國企業在歐投資發展信心，並稱，「保護主義不是出路，而是一條危險的死路」。

王文濤說，中方願和歐方平等討論雙方經貿關切，在擴大合作的基礎上公平競爭，使中歐經貿關係發展得更好。芮斯則回應，認同擴大合作、公平競爭是解決貿易保護主義的正確之道，葡中企業要加強合作，為全球經濟發展提供更多正能量。

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本月2日，王文濤在西班牙訪問時同樣提到，近期歐盟以中國產能過剩論和不公平競爭等「錯誤敘事」為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動車、鐵路機車、光能、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。

當時他強調如歐方言行不一，繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的「正當利益」。（編輯：謝怡璇）1130605