印尼新都局人事地震 佐科威對遷都計畫仍有信心

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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）負責監督印尼遷都計畫的負責人、新首都管理局局長班邦和副局長多尼日前辭職，遭質疑遷都計畫遇到阻礙。正在新首都視察的總統佐科威表示遷都計畫不變，並樂觀指出新首都建設工作已完成8成，7月有望搬至新首都辦公。

印尼今年將分階段把首都從雅加達遷至婆羅洲的「努山塔拉」（Nusantara），但新首都（IKN）管理局局長班邦（Bambang Susantono）和多尼（Dhony Rahajoe）3日突然辭職，2人沒有對外解釋辭職原因，引發外界討論，遷都計畫是否遇到阻礙。

新都管理局領導層出現人事動盪的隔天，印尼總統佐科威（Joko Widodo）赴新首都努山塔拉視察，並出席學校及水壩等基礎建設的動工典禮。

面對外界質疑，他仍對遷都計畫表示樂觀，並指出，目前新首都的工程已完成8成，建設將會持續下去。

印尼今年8月17日獨立日慶祝活動及國慶典禮將在新首都努山塔拉舉行，「羅盤報」（Kompas）今天報導，佐科威在視察新總統府附近的工地後說：「（慶典）的準備工作已接近尾聲，現場沒有任何問題。」

另外，佐科威昨晚是在新首都的部長官邸過夜，他說：「昨天的日落非常美麗，這就是我想傳達的－我睡得很香。」

佐科威補充，新總統府7月可供水後，他將搬至新首都辦公，並強調，新首都會成為全球最環保的城市，空氣品質會比澳洲墨爾本和法國巴黎還要好。

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印尼政府規劃首批一共1萬2000名公務員從9月開始陸續搬至新首都工作，相關建設正如火如荼正持續進行。新首都的投資預計8成資金來自本地或外國資金，但正面臨私人企業投資不足的問題。

目前新首都管理局代理局長由公共工程及人民房屋部長巴蘇基（Basuki Hadimuljono）擔任，土地與空間規劃部副部長拉賈（Raja Juli Antoni）則擔任代理副局長。（編輯：高照芬）1130605