沖繩縣議員選舉 挺知事勢力能否維持多數成焦點

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本沖繩縣議員選舉將於明天公告，由於沖繩縣知事玉城鄧尼反對美軍基地遷建的立場鮮明，這次選戰也被視為他的「期中考」，支持玉城的議員勢力能否繼續維持多數備受關注。

日本琉球新報報導，沖繩縣第14屆縣議員選舉將於明天公告、6月16日投開票，總計13個選區將選出48席議員，截至昨天為止共有75人表態角逐。

這場選戰最大焦點在於支持玉城的執政勢力能否繼續維持多數，或是目前在野的自民黨與中立議員，能否增加席次取得過半數優勢。

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繼承已故前知事翁長雄志遺志的玉城，2018年首度當選知事，並在2022年成功連任，這次選戰結果也被定位為對玉城執政的「期中考」。選戰焦點議題包括以美軍普天間機場遷址到邊野古地區為主的美軍基地問題、沖繩縣經濟振興，及貧困孩童對策等玉城政府的施政成績。

執政勢力目前在總席次48席的縣議會中擁有24席人數優勢，在野黨則有18席、中立議員有6席。而在表態參選的75人中，屬執政勢力的有32人、在野勢力為26人、中立勢力為17人。（譯者：黃名璽）1130606