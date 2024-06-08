日本擬建造3萬噸大型巡邏船守釣魚台海域

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）為守護釣魚台列嶼海域，日媒報導，日本海上保安廳考慮建造可搭載多艘橡皮艇的大型巡邏船，研議中的大型巡邏船全長200公尺、總噸數3萬噸，目標是2029年度大型巡邏船能實際運用。

日本放送協會（NHK）報導，為了因應釣魚台周邊（日本稱尖閣諸島）局勢，日本海上保安廳（相當於海巡署）2023年度就編列預算調查建造大型巡邏船的可行性。不過，日本海上保安廳內部有人質疑，在人手不足的情況下，大型巡邏船是否真能實際運用。

報導說，相關人士表示，日本海上保安廳正在研議建造大型巡邏船，船內部設有可指揮其他巡邏船等的功能，做為執行任務時的海上據點。

如果建造大型巡邏船，除了可因應釣魚台周邊的情況，在有緊急狀況時，可用來運送居民或因應天災等。這種大型巡邏船可搭載高性能橡皮艇的艘數將多於執行警備任務時海上保安廳的巡邏船艘數。

日本海上保安廳2023年度編列數千萬日圓，委託民間企業進行有關巡邏船基本結構的設計前調查，今年3月獲得調查報告。考慮建造全長200公尺、總噸數約3萬噸的巡邏船。如果是3萬噸，將是日本海上保安廳目前擁有最大型巡邏船的3至4倍大。

報導說，大型巡邏船有可載送最多約1500人的空間，也考慮設置搬運貨櫃的空間，研擬建造2艘。（編輯：馮昭）1130608