借力西方制裁 盧布結算已佔俄對外貿易近4成

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國目前近40%的貿易額是以盧布結算，以美元、歐元等西方貨幣進行的貿易比例持續下降。據IMF預估，今年俄國經濟成長將贏過美歐主要大國。

美國CNBC新聞網報導，蒲亭在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）發表談話指出，「友俄」國家更值得關注，因為這些國家才是未來全球經濟所繫，「而它們已占我國經濟總量的3/4」。

他說俄國將尋求提高以金磚（BRICS）國家貨幣進行結算的份額。金磚國家是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等國組成的新興市場經濟聯盟。

蒲亭還說，去年俄羅斯外銷裡以「不友好國家毒性貨幣」結算的份額已腰斬，「隨之而來的是盧布在進出口業務中的份額不斷增加，目前已接近40%」報告顯示，俄國對外貿易以盧布結算的比例，比一年前的約30%又見提升，遠高於俄烏戰前的15%。

此外，蒲亭也詳述俄國國內金融市場的重大改革計畫，包含打算在2030年之前讓俄羅斯股市價值翻倍、減少進口和增加固定資產投資。

克里姆林宮當前正利用聖彼得堡國際經濟論壇，與亞洲、拉丁美洲和非洲國家打造新關係。

在2022年2月底入侵烏克蘭後，西方試圖扼殺規模2兆美元的俄國經濟。儘管遭受好幾輪國際制裁，俄羅斯今年的經濟成長速度預計將超過所有已開發經濟體。

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國際貨幣基金（IMF）在今年4月發布的世界經濟展望（World Economic Outlook）報告預估，俄國2024年經濟成長率為3.2%，超過美國的2.7%，而德、法、英等幾個歐洲大國則低於1%。

俄國表示，西方對俄國關鍵產業的制裁反讓他們更自給自足，民間消費和國內投資仍保有韌性。持續向中國、印度等國出口石油和大宗商品，加上高油價及鑽制裁漏洞，讓莫斯科依然能維持豐沛的石油出口收入。（譯者：陳亦偉）1130608