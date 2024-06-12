金融時報：歐盟7月起對中國電動車加徵最高25%臨時關稅
2024/6/12 14:14（6/12 14:47 更新）
（中央社台北12日電）英國金融時報引述知情人士表示，歐洲聯盟執行委員會今天會通知中國車企，將自7月起對中國進口電動車加徵最高25%的臨時關稅，預計每年為歐盟帶來超過20億歐元的收入。
金融時報今天報導，德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）指出，對中國電動車額外加徵20%關稅將使其進口量減少1/4。以2023年中國電動車進口量達50萬輛估算，增加20%關稅會減少中國電動車進口12.5萬輛。
該研究所指出，這個下降幅度將很大程度上被歐盟內部產量的增加，和電動車出口量的減少所抵銷，這可能意味著最終價格會大幅上漲。
歐盟執委會（European Commission）預計明年中國電動車將占歐盟市場15%。中國電動車價格一般較歐盟製的電動車低20%。
報導指出，歐盟執委會對中國電動車加徵關稅得到法國及西班牙支持，但德國、瑞典和匈牙利則不贊成，擔心中國會報復。
報導指出，對中國電動車額外增加關稅將打擊比亞迪和上汽集團等中國車企，以及特斯拉等在中國設有工廠的公司。但關稅可能因不同生產商而異，具體取決於歐盟確定車企獲得的補貼水準。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130612
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