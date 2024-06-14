「禁止大嬸入內」 韓國健身房告示惹議

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國仁川一家健身房貼出寫著「阿珠媽禁止入內」、「只允許有教養及優雅的女性進入」的告示。這項禁止舉止失禮「阿姨」進入的作法，再次引發韓國歧視大齡女性的爭論。

英國廣播公司（BBC）報導，「阿珠媽」（Ajumma）是韓國對大齡女性的統稱，通常指快40歲以上的女性，但也被當作貶義詞，用來稱呼做出粗魯、無禮行為的女性。

這間健身房的老闆接受韓聯社電視採訪時表示：「（一些大齡女性）會在更衣室待上一、兩個小時洗衣服，或是偷走浴巾、肥皂、吹風機等物品。」

他說：「她們會坐成一排評論和批評其他人的身材。」健身房老闆表示，一些年輕女性因為這些評論感到難過或不舒服而退出健身房。

雖然這只是單一健身房的作法，卻似乎碰觸到社會的敏感神經。近年來，韓國企業因為禁止兒童或年長者進入某些公共場所招致嚴厲抨擊，其中一些作法已被視為對特定年齡層容忍度越來越低的證明。

這間健身房也因為把不良行為與特定年齡的女性相提並論而受到批評。

健身房提出辯解，試圖對「阿珠媽」和一般女性作出區隔，強調那些人往往「不分年齡就愛貪小便宜」、「對自己的錢一毛不拔，卻很捨得花別人的錢」。

健身房老闆告訴韓聯社：「我並不是想對大齡女性有意見或是仇女。我認為那些遭到激怒的人才是真正有問題的人。」

韓國社會有時會用死板的標準看待女性。從短髮到單身，她們長期以來一直得為一旦做出非傳統選擇而奮鬥。她們認為，男性很少因為類似行為而受到批判。

有人認為，大叔同樣可能行止不端，根本沒有必要專門針對女性。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130614