又是波音737 MAX 美西南航空班機高空出現飄擺

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國調查人員今天表示，西南航空公司（Southwest Airlines）一架波音（Boeing）737 MAX班機上月在飛行期間出現飄擺（Dutch roll，荷蘭滾），導致飛機結構零件受損。

航空專家指出，飄擺或荷蘭滾指的是飛機側滑、偏擺和上下俯仰，使飛行方向蛇行，駕駛會難以控制飛機，通常是由飛行器的側向穩定性不足或控制系統不穩定所引起，也可能受到風勢、氣流和飛機結構等因素影響。

美聯社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，這架飛機是5月25日從亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）飛往加州奧克蘭（Oakland）期間，在1萬363公尺高空時經歷飄擺，但西南航空直到6月7日才通知運安會飛機出現飄擺與受損。

運安會說：「發生意外後，西南航空對這架飛機進行維修，發現結構零件受損。」

西南航空發言人說公司正參與調查，此外不願進一步置評。

美聯社指飄擺或荷蘭滾是一種結合偏航（機尾左右滑動）和機翼上下擺動的狀態，名稱來自於這種有節奏的搖擺狀態跟荷蘭流行的一種溜冰姿勢很像。

曾當過民航機駕駛、現為航空安全顧問的柯克斯（John Cox）說：「這是空氣動力學的一部分。當你坐在飛機後方時，會覺得飛機有點像在打滾。」

飛行員受過應對飄擺的訓練，大多數的現代飛機都配備抗偏器（yaw damper）的裝置，可藉由調整方向舵來糾正這種狀況。

美國聯邦航空總署（FAA）發表的初步報告指出，這架西南航空班機降落後，發現一個控制方向舵備用電力的元件受損，並形容受損程度「嚴重」。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130615