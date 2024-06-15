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歐盟原則同意6/25啟動烏克蘭摩爾多瓦入盟談判

2024/6/15 17:43（6/15 17:58 更新）
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圖為歐盟旗幟。（路透社）
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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）歐洲聯盟理事會輪值主席國比利時說，歐盟27個成員國大使今天「原則同意」，6月25日開始與烏克蘭和摩爾多瓦進行入盟談判。

比利時表示，各國大使原則同意烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的談判架構，比利時將於6月25日召開首次政府間會議。

歐盟部長們將在6月21日的會議上正式批准這項決定。在荷蘭，國會也必須同意此一決定。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後不久，烏克蘭和前蘇聯國家摩爾多瓦即申請加入歐盟。

歐盟領導人去年12月做出開啟談判的里程碑決定後，許多歐盟國家一直施壓歐盟於6月25日正式開始談判。

但匈牙利的反對，可能會破壞這項需要歐盟成員國一致支持的行動。匈牙利是歐盟內部對俄羅斯最友善的國家。

匈牙利將於7月接任歐盟部長理事會（Council of the European Union）輪值主席國，外界擔心這可能會阻礙入盟談判進展。

啟動談判將使烏克蘭展開可能長達數年的改革過程，最終才能成為歐盟成員國。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1130615

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