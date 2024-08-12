憂中東開戰 教廷國務院長致電伊朗總統

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（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）伊朗近日恐將對以色列發動攻擊，各界積極以外交手段勸阻。教廷國務院長帕洛林今天致電伊朗總統裴澤斯基安，表達教廷對區域局勢的嚴重關切，呼籲以對話、談判方式化解爭端。

教廷新聞室表示，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）今天致電伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），除恭賀伊朗總統7月底正式宣誓就職，也表達教廷對中東戰爭風險擴大的深切憂慮。

教宗方濟各（Pope Francis）已多次公開呼籲，他非常關切中東緊張局勢升高，希望各界不要使衝突擴大。教宗7日在公開接見時表示，希望所有戰線立刻停火，「從加薩（Gaza）開始，該地區人權受迫情況非常緊急，已無以為繼。」

教宗呼籲各方真誠尋求和平解決方案，以達成停火協議，「用愛克服仇恨，用諒解代替以武力冤冤相報。」

耶路撒冷的樞機主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）日前發表一封致當地信徒的信，信中對局勢表達悲觀，認為中東對峙正不斷擴大，「我們所能做的只有祈禱」。

帕洛林今天在電話中向伊朗總統表達，教廷對中東局勢深切關注，期盼各方以任何可能方式，避免已相當嚴重的衝突進一步擴大，並期望各方盡一切努力追求對話、談判與和平。（編輯：韋樞）1130812