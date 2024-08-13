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英國2名12歲男孩承認參與暴動 迄今最年輕認罪者

2024/8/13 15:46（8/13 16:22 更新）
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圖為4日英國城市羅瑟罕的示威者把垃圾桶丟進一間旅館前的燃燒物中。（路透社）
圖為4日英國城市羅瑟罕的示威者把垃圾桶丟進一間旅館前的燃燒物中。（路透社）
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國2名12歲男孩今天承認參與上週在英格蘭北部受極右派煽動的暴動，是目前最年輕的兩名認罪者。

法新社報導，英格蘭西北小鎮南港（Southport）7月29日發生一名男子持刀闖入兒童舞蹈班的攻擊事件，導致3名女孩身亡，多座城市隨後發生暴動，超過500人被起訴。

這波極右翼暴力始於前述攻擊案發生後，有錯誤消息指稱嫌犯為穆斯林移民。

其中1名12歲男孩於英格蘭西北部城市曼徹斯特（Manchester）法庭承認兩項涉及暴力混亂的指控。

這名男孩被控向警車投擲物品，當時他與一群人聚集在曼徹斯特一家收容尋求庇護者的旅館外。

地方法官赫斯特（Joanne Hirst）表示，相較於其他「進出法院」的成人或孩童被告，這名男孩更積極參與暴動。

這名男孩被控參與兩場不同暴動，因此在9月2日判刑前被還押候審。

另一名12歲男孩於利物浦（Liverpool）少年法庭坦承參與南港在攻擊案發後隔天的暴動。

監視器拍到這名男孩向警方投擲物品，他因此被起訴。在9月17日判刑之前，他獲准保釋。

大批年輕人因被控參與暴動而出庭，英國司法系統也加快處理相關案件的速度。

另有1名16歲女孩與1名17歲男孩於英格蘭西南部的普利茅斯裁判法院（Plymouth Magistrates' Court）承認參與暴動。（實習編譯：張威蓁/核稿：曾依璇）1130813

#英格蘭
#英國
#暴動
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