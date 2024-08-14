社會安全制度上路89週年 賀錦麗向銀髮族催票

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）從搖擺舞到冰淇淋社交，美國民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊將舉行一系列活動，紀念社會安全制度（Social Security）上路89週年，藉此拉攏通常傾向支持共和黨的美國長者。

賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊除在亞利桑那州、賓州、密西根州、北卡羅來納州和其他關鍵選戰州安排活動外，也舉辦線上慶祝活動，安排多名藝人參與表演，包括「傑佛遜飛船合唱團」（Jefferson Starship）主唱凱西理察森（Cathy Richardson）、以「獅子今晚睡著了」（The Lion Sleeps Tonight）一曲聞名的「淘金合唱團」（The Tokens）成員傑席格爾（Jay Siegel），以及「我願跟隨祂」（I Will Follow Him）歌手小佩姬馬奇（Little Peggy March）。

路透社報導，65歲以上選民的投票率高於其他任何族群，在威斯康辛州、密西根州、賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑那州和內華達州等戰場州有近1000萬選民，占美國總人口近17%。

整體來看，年長選民在2016年支持共和黨總統候選人川普的比例高出7個百分點，在2020年則高出5個百分點。

根據「紐約時報」和謝納學院（Siena College）調查，上週正式成為民主黨總統候選人的賀錦麗，在賓州、威州和密州選民民調中都領先川普4個百分點。

相同的民調顯示，在這些州65歲以上選民中，賀錦麗與川普正面交鋒下，賀錦麗以55%對42%領先。

81歲總統拜登是因為年紀過大引發各界考量，才放棄競選連任，改由賀錦麗上陣；而賀錦麗競選陣營表示，川普的年紀現在可能也是個問題。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）前主席狄恩（Howard Dean）上個月表示：「川普現在是這場選戰裡的老傢伙了，78歲，而且他自己也有一些認知問題，所以現在情勢已經完全翻轉。」賀錦麗現年59歲。

川普上週呼籲取消對年長者的社會安全福利課稅，有助於拉抬他在這個族群的支持度，但專家指出，這麼做可能會加速這項老年福利方案破產的風險。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130814