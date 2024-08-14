中國重新提交駐英大使館興建計畫 考驗工黨政府反應

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）中國重新提交在英國倫敦興建新大型大使館的計畫。兩國經歷多年的外交緊張和爭端後，這項有爭議的計畫可能考驗新上台的工黨政府如何處理與世界第2大經濟體中國的關係。

路透社報導，根據陶爾哈姆萊茨（Tower Hamlets，或譯塔村）區議會網站上的文件，北京當局在上個月，也就是新政府7月5日上台約2週後，向區議會提出新的計畫申請，希望在倫敦塔（Tower of London）附近興建大使館。

計畫文件寫道，議會在2022年12月以安全因素和對當地居民的影響為由否決提案的決定，「沒有法律依據」且「在規劃政策上毫無根據」。

去年，由於中國的網路間諜活動和人權問題，導致中國與保守黨（Conservative Party）領導的英國政府關係緊張。當時中國錯過對這項決定提出上訴的最後期限，但可以一直重新提交新的申請。

儘管計畫申請最初將由陶爾哈姆萊茨區議會處理，如果提案再次被拒絕，且中國提出上訴，國家政府可能會介入。

區議會和中國駐英國大使館沒有立即回應置評請求。

中國指責英國誇大關於中國間諜和網路攻擊的指控。

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英國首相施凱爾（Keir Starmer）領導下的工黨（Labour Party）政府將英國脫歐後，加強與歐洲聯盟（EU）的關係視為優先任務，但也曾表示，將審視與中國的雙邊關係，以瞭解並回應北京當局帶來的挑戰與機會。

中國於2018年首次宣布在英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址建造一座占地70萬平方英尺大使館的計畫，這將會是中國在歐洲最大的使館，幾乎是駐華盛頓使館的兩倍大。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130814