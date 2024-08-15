去風險知易行難 德上半年對中投資超過去年整年

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（中央社柏林14日綜合外電報導）儘管以美國為首的西方近年強調與中國經貿往來應去風險化，但歐洲最大經濟體德國今年對中國的直接投資仍大幅增加。對政府呼籲分散風險的多元投資，德企似乎興致不高。

英國「金融時報」指出，根據德國央行「聯邦銀行」（Bundesbank）提供的數據顯示，2024年第1季德國對中國直接投資金額達24.8億歐元（約新台幣882億），第2季增至48億歐元（約新台幣1707億）。

這使得單是2024年上半年的對中直接投資總額就達到 近73億歐元（約新台幣1596億），而2023全年總額也不過65億歐元（約新台幣2311億）。

儘管德國總理蕭茲（Olaf Scholz）內閣警告中國市場的地緣政治風險日增，但對中直接投資仍在德國大型汽車製造商推波助瀾下攀升。

專家圈表示，這些對中直接投資的錢大多為企業把在中國賺取的利潤再行投資。科隆德國經濟研究所（IW Koeln）的研究顯示，去年德國企業在中國所賺190億歐元（約新台幣6757億）利潤裡，超過一半又再投資當地。

業者表示，德國對中直接投資成長反映由像福斯汽車（Volkswagen）等公司所奉行「在中國，為中國」（In China, for China,意指專門為服務中國市場的需求和利益）的新策略奏效，將更多生產轉移到其中一個最大市場。

「德國工業聯盟」（BDI）中國專家史特拉克（Friedolin Strack）說：「在COVID-19疫情與蘇伊士運河受阻期間，企業眼見一堆瓶頸成形，於是決心透過在地化於區域基礎上重組供應鏈，以降低所有供應鏈風險，這點在中國尤為顯著。」BDI是德國一主要商界遊說團體。

然而科隆德國經濟研究所的德中貿易專家馬泰斯（Juergen Matthes）警告，這種「在中國，為中國」的策略到頭來最終傷害的是德國國內經濟。

馬泰斯說：「這固然是預防像台海這類潛在地緣政治風險的安全護欄，但這會傷及德國經濟與勞動市場。日後外銷中國會更少，更多會變成在中國當地由中國工人製造。」

德國總理蕭茲雖堅稱反對德中「脫鉤」，但也警告企業「別將雞蛋放在同一籃內」。德國政府呼籲企業將供應鏈與出口市場多元化，避免押寶中國，以降低受外部衝擊的脆弱性，然而德國業界對此顯然言者諄諄、聽者藐藐，尤其是汽車製造商巨頭們。

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總部設於美國的諮詢機構榮鼎集團（Rhodium Group），分析師達尼奧．吳（Danielle Goh）表示，德國在中國投資到今年結束都會維持強勁勢頭，舉出近幾個月一系列重大公告，諸如福斯汽車計劃投資25億歐元（約新台幣890億）擴建安徽合肥的生產和創新中心，BMW計劃投資25億歐元擴大瀋陽生產基地。

她說：「過去5年，德國投資一直佔歐盟27國對中投資的50%以上，主要歸功於德國汽車製造商的貢獻。」（譯者：陳亦偉）1130815