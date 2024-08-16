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猶太屯墾者攻擊村莊釀死傷 美國以色列總統譴責

2024/8/16 11:06
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（中央社華盛頓/耶路撒冷15日綜合外電報導）以色列占領的約旦河西岸今天發生猶太屯墾者襲村事件，導致巴勒斯坦人1死1傷。美國白宮譴責攻擊事件「令人無法接受」，以色列總統也譴責這樁「集體迫害」。

法新社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人在聲明中說：「暴力屯墾者在約旦河西岸（West Bank）攻擊巴勒斯坦平民令人無法接受，必須停止。」

「以色列有關當局必須採取措施保護所有社區免於傷害，包括介入遏阻這類暴力情事，並且追究所有肇事者的責任。」

巴勒斯坦衛生部說，一名23歲男子在那不魯斯（Nablus）以西的吉特村（Jit）攻擊事件中喪生，另一人胸部中槍重傷。

以色列軍方表示，數十名以色列平民進入吉特村後放火焚燒車輛和建築物，並且投擲石塊和燃燒彈，其中有些人蒙面。

軍方聲明說，一名以色列人被帶走問話，但聲明中未證實巴勒斯坦男子死亡。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）也譴責這起攻擊事件。

赫佐格在社群平台X寫道：「我強烈譴責今晚在撒馬利亞的集體迫害情事。」以色列將轄下的約旦河西岸地區稱為朱迪亞－撒馬利亞區（Judea and Samaria Area）。

赫佐格還說：「這是一個極端少數群體，在一個特別敏感和困難的時期損害守法的屯墾人口和整個屯墾區，以及損害以色列在世界上的名聲和地位。」

根據以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室聲明，尼坦雅胡「嚴肅看待今晚發生的暴亂」。

聲明說：「那些有任何犯罪行為的人都將落網並遭起訴。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130816

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