美民主黨全代會8/19召開 拜登從明星變暖場

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）短短幾週前，美國總統拜登還預計會是民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）的主角，但經歷殘酷的政治挫折後，他已成為副總統賀錦麗的暖場嘉賓。

法新社報導，對於81歲的拜登（Joe Biden）這樣有自尊心的人來說，19日在芝加哥（Chicago）的黨內大會首日發表演講時，心中難免會湧起複雜的情緒。

儘管仍對退出總統大選耿耿於懷，拜登將試圖平衡自己的感受，幫助他的副手現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在11月打敗共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。

非營利公共政策研究機構「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員蓋爾斯頓（William Galston）表示，隨著賀錦麗即將在22日正式接受民主黨提名成為總統候選人，拜登的現身將像「為泰勒絲（Taylor Swift）開場」。

蓋爾斯頓告訴法新社：「這不會是場輕鬆的演說。」

但像所有美國總統一樣，拜登將目光放在歷史定位上，他知道確保其遺緒最可靠的方法就是透過賀錦麗。

蓋爾斯頓說：「我相信他明白，如果賀錦麗成功當選，他的總統任期被視為成功的機會將大幅提升。」

川普毫不猶豫地嘲笑前對手拜登不再是主角，他14日在一場集會中表示：「禮拜一（19日），那是最糟的一天。他們甚至不給他一個好的演講時間。」

自拜登因為與川普進行辯論時的災難性表現、令人震驚地於7月21日宣布退選以來，他便刻意退居次位，將鎂光燈讓給賀錦麗。

有時，拜登會對自己50年政治生涯突然結束表現出輕鬆的態度。

拜登14日在一場活動中開玩笑地對網紅說：「我邀請你們來白宮是因為我在找工作。」

但他有時也會流露出挫敗感。

據報導，拜登對美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）促使他退選感到憤怒，他也對前總統歐巴馬（Barack Obama）沒有給予他更多支持而感到失望。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130816