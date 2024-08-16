美國眾院外委會主席：盼聯手澳洲打造極音速飛彈

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（中央社雪梨16日綜合外電報導）美國共和黨籍的聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾今天於澳洲大城雪梨表示，澳洲和美國共同生產極音速飛彈將能減輕美國國防產業基礎的壓力，並強化在印太地區的嚇阻力。

路透社報導，麥考爾（Michael McCaul）受訪說，透過澳洲生產這種尖端武器的計畫，展現了如何簡化美國敏感國防科技的許可程序，以及從9月1日起對澳洲的70%國防出口實施許可豁免，將幫助美國於發展先進武器方面跟中國競爭。

極音速飛彈可在高層大氣以5倍音速以上的速度飛行。中國曾於2021年測試極音速飛彈，引發中美兩國的科技競賽。俄羅斯近期在侵略烏克蘭的戰爭中使用這種武器，也引起北大西洋公約組織（NATO）成員國關注。

麥考爾指出，中國的極音速武器「襲擊澳洲可能是以分鐘計算的事情，而澳洲目前無法阻止，所以我們需要奮起直追」。

他還說：「我昨天才剛參訪一家極音速公司，我們希望邁向共同生產。合作已經展開，這是令人振奮的事，因為它將有助於緩解我們在國防產業基礎面臨的壓力。」

美澳兩國的國防和外交部長於上週舉行會談後表示，兩國正在測試一款極音速攻擊巡弋飛彈（Hypersonic Attack Cruise Missile）。

麥考爾提到，他此行的重點在於「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），美國和英國將協助澳洲打造核動力潛艦，並發展其他先進國防科技。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130816