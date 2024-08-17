濫用ChatGPT影響美大選 OpenAI封鎖伊朗團體帳號

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天表示，已封鎖一個伊朗團體的帳號，這個團體使用ChatGPT生成意在影響美國總統大選等議題的內容。

路透社報導，這項行動稱為風暴-2035（Storm-2035），使用ChatGPT聊天機器人生成內容，聚焦的主題包括對美國大選兩黨候選人的評論、以巴衝突與以色列參與奧運等，之後再透過社群媒體帳號與網站分享。

OpenAI調查顯示，ChatGPT被用來生成長篇文章與較短的社群媒體留言。這家獲微軟（Microsoft）資助的人工智慧（AI）公司說，風暴-2035行動似乎並未成功達到有意義的受眾互動。

OpenAI辨識出的社群媒體貼文，大多數幾乎不見有人按讚、分享與留言，OpenAI也未見到這些網路文章在社群媒體分享的跡象。

OpenAI表示，這些帳號已遭禁用OpenAI服務，公司持續監控任何進一步試圖違反政策的活動。

8月初，微軟的威脅情報報告提到，由4個偽裝成新聞網站組成的伊朗網絡風暴-2035，正在積極接觸政治光譜兩端的美國選民團體。

報告指出，這樣的接觸是透過對「美國總統候選人、LGBTQ權利與以哈衝突等議題發出兩極分化的訊息」來進行。以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）打了11個月的戰爭。

美國將於11月5日舉行總統選舉，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨對手川普陷入激烈選戰。

OpenAI今年5月表示，已中斷5起秘密影響行動，這些行動試圖利用OpenAI模型在網路上從事「欺騙活動」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130817