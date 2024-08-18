本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本大分縣旅館黑嶽莊458人諾羅病毒食物中毒 泉水恐遭污染

2024/8/18 16:24（8/18 16:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬發生諾羅病毒造成的458人集體食物中毒事件，且可在旅館腹地內汲取的泉水也被發現可能受到病毒污染。

日本電視台（Nippon TV）16日報導，8月5日到9日間，共有28名曾到黑嶽莊用餐的顧客表示出現腹瀉等症狀。大分縣政府進行調查時，從顧客及服務人員的檢體中驗出諾羅病毒，認定是因為業者提供餐點導致食物中毒。

到這起集體食物中毒事件被察覺前為止，共有逾千人到這間旅館用過餐，並在之後確認458人食物中毒。

另外，不光是用餐顧客，也有人是在旅館腹地內汲取泉水帶回家飲用後發病，因此，大分縣政府認為不光是旅館提供的餐點，連泉水也可能被病毒污染，呼籲民眾留意。

大分縣政府事發後已對該旅館祭出8月13日到15日停業3天的行政處分，但到16日晚間止，這間旅館仍自主停業。（譯者：黃名璽）1130818

諾羅病毒小百科

  • 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒
  • 症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒
  • 感染途徑：
    -食入被病毒污染的食物或水
    -接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染
    -與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：