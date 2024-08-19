菲中海警船南海碰撞 美大使斥中方危及人命

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（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）菲律賓指控中國海警船艦今天清晨在仙賓暗沙週邊海域接連撞擊2艘菲方船艦，美國駐菲律賓大使在社群平台發文力挺菲律賓，斥責中方危及菲方人員生命。

美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）今天在社群平台X及臉書發文稱，美國與菲律賓站在一起，譴責中國海警人員在仙賓暗沙附近的危險行動，危及菲方人員生命，並導致菲律賓兩艘海岸防衛隊船艦受損。

卡爾森補充：「我們致力於支持朋友、夥伴與盟友行使在國際法之下的權利。」

中國海警局今晨在微博發布影片及貼文聲稱，菲海防隊船艦在仙賓暗沙鄰近海域「不專業、危險方式」衝撞中方海警船，而菲國「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）則指控，是中方船艦衝撞菲船，而且接連撞了兩艘。

菲律賓與美國簽有「共同防禦條約」（MDT）。

對於美國政府的相挺，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）說，菲國正與區域夥伴及盟友共同確保在南海發生的行動都符合國際法，並且促進區域穩定。

巴迪亞也說，菲律賓武裝部隊（AFP）與菲律賓海岸防衛隊（PCG）正密切協調，加強海上巡邏以及強化菲律賓在「西菲律賓海」（West Philippine Sea）的存在。

西菲律賓海是菲國在南海索討的區域，範圍涵蓋菲國向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

巴迪亞強調，菲律賓武裝部隊會繼續向駐守在南海的菲方人員運送必要的補給品，讓他們得以執行任務。

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她重申，今晨的事件將加強菲國捍衛主權及西菲律賓海安全的決心，菲方將保持警戒，準備因應可能出現的任何挑戰。

2013年1月，菲律賓把南海爭議提交設於海牙的常設仲裁庭。仲裁庭於2016年7月裁決，中國的9段線在國際法之下不具效力，南海大部分地區為公海，菲律賓則可依聯合國海洋法公約（UNCLOS）獨享200海里專屬經濟區的資源，並可在專屬經濟區作業。（編輯：陳承功）1130819