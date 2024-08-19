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印度實習女醫疑遭性侵殺害掀抗議潮 醫界拒結束罷工

2024/8/19 18:03（8/19 18:26 更新）
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印度加爾各答一名女實習醫師疑似在院內遭性侵殺害，19日醫師走街頭要求伸張正義。（路透社）
印度加爾各答一名女實習醫師疑似在院內遭性侵殺害，19日醫師走街頭要求伸張正義。（路透社）
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（中央社加爾各答19日綜合外電報導）印度一名實習女醫師疑在院內遭姦殺引發全國抗議潮，數以千計初級醫師拒絕結束罷工，要求安全的工作環境與迅速展開刑事調查。這波抗議已持續近一週，對醫院服務造成影響。

路透社報導，一名31歲的女性實習醫師8月9日遭殺害後，印度各地醫師發起抗議活動，拒絕提供非緊急性醫療服務。警方稱這名醫生在東部城市加爾各答（Kolkata）一所醫院遭性侵後謀殺，她當時正在醫院實習。

一名警察志工已被逮捕，並被指控犯下罪行。女性社會運動人士表示，儘管2012年一名23歲女學生在首都新德里（New Delhi）一輛公車上遭輪姦殺害後，印度制定了更嚴格的法律，但這起事件顯示出，印度女性仍持續遭到性暴力。

政府當局敦促醫師返回崗位，同時成立了一個委員會，以提出改善醫事人員保護措施的建議。

在事發地點R.G. Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College and Hospital）抗議的初級醫師發言人馬哈塔醫師（Dr. Aniket Mahata）說：「我們的無限期停工和靜坐示威將持續到我們的要求得到回應為止。」

為了聲援這些醫師，西孟加拉邦（West Bengal）兩個最大足球俱樂部的數以千名支持者昨天晚間走上加爾各答街頭，高呼「我們要正義」的口號。

在鄰近的奧里薩邦（Odisha）、新德里和西部古茶拉底邦（Gujarat），代表初級醫師的團體也表示，他們的抗議活動將繼續進行。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130819

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