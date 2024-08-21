賀錦麗吸金力驚人 接棒參選4週募款金額近160億

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（中央社芝加哥20日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人後，已募得約5億美元（約新台幣159.6億元）競選資金，前所未見的吸金能力反映捐款者對11月5日大選的熱情。

熟知內情的4名消息人士告訴路透社，自賀錦麗7月21日投入競選以來，短短一個月就已募集到這個金額。

競選資金對投放廣告和催票至關重要，這些行動不僅有助鼓勵民眾走進投票所，且能說服尚未決定投票意向的選民倒向哪一位候選人。

現任總統拜登退選讓賢、由賀錦麗接棒參選後，捐款如洪水般湧入民主黨陣營。在拜登與共和黨候選人川普（Donald Trump）的災難性辯論後，民主黨面臨競選資金在數週內枯竭的窘境。

賀錦麗在競選活動首週籌得2億美元，當時她正迅速取得黨代表支持以成為民主黨正式提名候選人。

根據民主黨競選團隊，賀錦麗陣營在7月募得3.1億美元，連同拜登退選前籌集到的金額，總和突破10億美元（約新台幣320億元）大關，是歷來籌款速度最快的一次。

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賀錦麗團隊7月的競選現金達3.77億美元，她的聲勢一路看漲到8月，許多小額捐款反映選民對賀錦麗的熱情支持，與此同時，全國各地有數以千計支持者參加她在政治搖擺州舉行的集會。

民主黨全國代表大會（DNC）昨天在芝加哥（Chicago）拉開序幕，賀錦麗驚喜現身並讚揚拜登，而在民主黨全代會首日亮相的拜登也在會上宣揚政績，敦促選民在11月大選支持賀錦麗與她的副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。（實習編譯：楊智恩/核稿：劉文瑜）1130821