大馬原住民學生教育嘉年華 齊聚享平等教育機會

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（中央社實習記者簡誌諒吉隆坡21日專電）馬來西亞教育部副部長黃家和今天出席原住民學生教育嘉年華強調，為提供更全面教育機會，減少輟學可能性，不論各種族與宗教背景均將享有平等教育機會。

2024原住民學生教育嘉年華從8月21日起在大馬國家語文局語言和圖書館大廳舉行為期3天展覽，共185名學生、100名老師與參展業者參與，來自各州的原住民學童均著原民傳統服飾，展現文化特色。

黃家和（Wong Kah Who）致詞表示，馬來西亞教育部（KPM）透過第57號倡議「原住民教育轉型計畫」，確保原住民學生（OAP）能根據馬來西亞教育發展計畫，與其他族裔學生享有平等的教育機會。

馬來西亞教育發展計畫（PPPM）是大馬教育部於2013年開辦，提供優良且可負擔的教育機會，如今進入第3階段（2021-2025年），並由不同部門共同參與，而第57號倡議以原住民學生的教育轉型為重點。

黃家和指出，原住民教育轉型計畫已為學生開設共121所學校，遍布西馬各州與東馬沙巴、砂拉越。

他說：「我們的目標是確保無論地點和背景為何，都能夠讓學童平等地獲得教育機會。」

他指出，為提供更全面的教育機會，減少學童輟學可能性，教育部已實施K9學校擴建。自2002年到2023年，全國僅有17所K9學校，今年則增建11所，目前全國K9學校總數達28所。

K9學校提供學童在同一所學校完成小學至初中的9年教育，學生不需要於小學畢業後前往另一所學校就讀。

黃家和認為，為配合國民義務教育政策，教育部透過原住民學生特別計畫（PROKHAS）等模式，向學生推行Let’s Learn計畫，確保兒童受1996年頒布的教育法第550號保障。

根據教育部新聞稿，原住民教育嘉年華盼提供學生教室空間、強化語言能力，培養對STEM領域（科學、技術、工程、數學）興趣，鼓勵參加州和國家級比賽。這次原住民教育嘉年華強調語言、藝術和文化，以及STEM領域。

2024年原住民學生教育嘉年華並舉辦馬來語說故事、馬來新聞閱讀、傳統舞蹈等競賽項目，參與人數超過500人，是國家級的原住民活動。（編輯：楊昭彥）1130822

大馬原住民教育嘉年華，圖為身著傳統服飾與飾品的各州代表學童，展現特色文化底蘊。中央社實習記者簡誌諒吉隆坡攝 113年8月21日

大馬原住民教育嘉年華，圖為原住民學童展現傳統的精美裝扮，驚豔全場。中央社實習記者簡誌諒吉隆坡攝 113年8月21日

大馬原住民教育嘉年華，原住民學童進行傳統祈禱儀式。中央社實習記者簡誌諒吉隆坡攝 113年8月21日