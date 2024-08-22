加拿大兩大貨運鐵路公司停運 可能打擊美加經濟

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（中央社紐約22日綜合外電報導）加拿大兩大主要貨運鐵路公司與加拿大鐵路運輸司機協會（Teamsters Canada）勞資談判破局後，兩公司管理層今天表示將同時停止貨運作業。除了有近9000名負責操作列車的工會成員被迫停工，也可能對加拿大與美國經濟造成打擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，透過加拿大國家鐵路公司（CN）與加拿大太平洋堪薩斯城南方鐵路（CPKC）運送的貨物中，有近1/3需跨越美加交界。這次停運可能打亂美國數個產業營運，包括農業、汽車業、房屋建造和能源業，取決於停運會持續多久。

CPKC今天美東時間00時01分暫停運作，隨後透過聲明表示，「我們完全明白且理解停工對加拿大民眾和經濟意味著什麼。若這場糾紛拖延更久，可能導致在秋季貨運高峰期時發生停工，將造成更大範圍的中斷。CPKC的作法是為保護加拿大供應鏈和所有股東，避免更多不確定性。」

同份聲明也指出，「推遲解決這次勞資爭議只會讓事情更糟」。

此次停運將彰顯美加兩國經濟關係有多密切。許多產業為能有效率的營運，需依靠能自由跨境流動的貨物。例如美國某些汽車廠若無法取得在加拿大廠完工的引擎、變速箱或沖壓零件，可能會暫時停工；美國農夫可能會發現肥料短缺，而美國鄰近加拿大邊界的汙水處理廠，可能耗盡淨化水源所需的氯氣。

這是加拿大兩大主要鐵路公司首次同時因為勞資爭議而暫停營運。

企業組織曾呼籲加拿大政府介入調停，但總理杜魯道（Justin Trudeau）仍拒絕強迫雙方交付仲裁。（實習編譯：楊智恩/核稿：陳政一）1130822